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Первый минивэн Skoda: каким он может быть

24.07.2023 379 0 0

Чешский бренд позиционируется как производитель семейных практичных автомобилей, при этом в его гамме до сих пор нет самого универсального варианта кузова – минивэна. Мы решили представить, как он мог бы выглядеть.

Концерн Volkswagen выпускает огромное множество самых разнообразных моделей, среди которых есть и минивэна – например, Volkswagen Multivan и Viloran. Кроме того, подобная модель может появиться даже в линейке компании Audi, и мы делали рендеры такого автомобиля. В гамме же Шкоды минивэнов до сих пор нет, хотя универсальные модели всё же были, среди которых Roomster с необычным дизайном, производившийся в единственном поколении с 2006 по 2015 годы. Но то был весьма компактный автомобиль, его длина составляла всего лишь 4205 мм. Мы же решили изобразить полноценный минивэн, выполненный по всем законам жанра.

Skoda Roomster (2006-2015)
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Skoda Roomster (2006-2015)
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Skoda Roomster (2006-2015)
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В современных условиях для такой нишевой модели вряд ли бы стали разрабатывать оригинальную платформу, её наверняка позаимствовали бы у одной из моделей концерна. Хорошим кандидатом на эту роль представляется минивэн Volkswagen Viloran, премьера которого состоялась весной 2020 года. Он предназначен исключительно для китайского рынка, а версия Skoda вполне могла бы быть ориентирована на другие страны. Передняя часть выполнена в актуальной стилистике бренда: крупная угловатая решётка радиатора, вытянутые по горизонтали фары, бампер с Г-образными контрастными вставками. Сзади появились фонари в стиле рестайлингового Kodiaq, а также хромированный молдинг между ними. Что же касается боковин, то здесь основной интерес представляют широкие сдвижные задние двери.

Рендер минивэна Skoda

Фольксвагеновский минивэн построен на платформе MQB с независимой задней подвеской. Он обладает внушительными габаритами: длина составляет 5346 мм, ширина – 1976 мм, высота – 1781 мм, колесная база – 3180 мм. Для сравнения, длина флагманского кроссовера Kodiaq равна 4700 мм, а его колёсная база – 2791 мм. Таким образом, минивэн имеет существенно больший объём салона и багажника. Моторная гамма могла бы быть позаимтсована у Voliran, который оснащается бензиновыми «турбочетвёрками» 2.0 TSI серии ЕА888, развивающие мощность 186 и 220 л.с. Двигатели комплектуются 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG, привод только передний.

Рендер минивэна Skoda

Между тем, на днях были рассекречены характеристики двигателей нового поколения Skoda Superb.    

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