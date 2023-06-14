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  • Peugeot 3008 готовится к смене поколения: кроссовер проехался на камеру

Peugeot 3008 готовится к смене поколения: кроссовер проехался на камеру

14.06.2023 169 0 0

Дебют нового SUV французской марки намечен на сентябрь 2023-го, а производство, по плану, должно начаться до конца этого года.

Peugeot 3008 пополнил линейку французской марки в 2008 году, а в 2016-м компактный паркетник сменил генерацию. До планового рестайлинга модель добралась в 2020 году, а сейчас производитель продолжает разработку кроссовера третьего поколения. Пока что будущая новинка продолжает дорожные испытания: в очередной раз прототип «3008-го» поймали на дорогах общего пользования в южной части Европы.

На фото: прототип Peugeot 3008 нового поколения
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На фото: прототип Peugeot 3008 нового поколения
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Новой порцией «шпионских» снимков с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Прототип Peugeot 3008 следующей генерации по-прежнему скрыт за весьма плотным слоем маскировочной плёнки: лишь слегка проглядывает головная оптика и задние фонари. Ранее в компании объявили, что новинка окажется «кросс-фастбеком», то есть, судя по всему, у неё будет купеобразный кузов.

Предполагается, что у кроссовера будут фары более узкой формы, чем у актуального «3008-го». Они могут получить рисунок в виде трёх светодиодных полос и, вероятно, будут дополнены тремя тонкими параллельными линиями (так называемыми «когтями») ходовых огней с каждой стороны. Согласно рендеру, который мы публиковали ранее, у радиаторной решётки центральная часть получила узор из тонких горизонтальных линий со штрихами покрупнее, а по бокам имеются «глухие» вставки.

«Шпионские» снимки нового Peugeot 3008 подтверждают, что у паркетника будет визуально разделённый надвое воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Ожидается, что кроссовер может получить чёрные стойки крыши, такого же цвета корпуса боковых зеркал, традиционные дверные ручки и обвес по периметру кузова из некрашеного пластика. Ещё будущую модель украсят логотипом нового образца – в виде головы льва.

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Компания официально рассекретила салон Peugeot 3008 третьей генерации на минувшей неделе. Кроссовер получил Panoramic i-Cockpit с единым изогнутым дисплеем, возвышающимся над передней панелью, его диагональ составляет 21 дюйм. На руле есть сенсорные кнопки, которые активируются при нажатии, а не при касании. Под центральными дефлекторами обдува расположена панель i-Toggles, как у Peugeot 308: речь идёт о настраиваемых сенсорных кнопках, обеспечивающих быстрый доступ к десяти наиболее часто используемым функциям.

На фото: салон Peugeot 3008 нового поколения

Небольшой селектор автоматической коробки передач расположен на передней панели, сразу за кнопкой запуска мотора. На массивном центральном тоннеле находятся «крутилка» для регулировки громкости мультимедиа, площадка для беспроводной зарядки смартфона, бокс с крышкой и подстаканники.

Официальной информации о технике нового «3008-го» пока нет. По предварительным данным, модель на европейском рынке предложат с бензиновым двигателем 1.2 PureTech, который будет работать в составе «мягкогибридной» силовой установки. Также ожидается, что у этого кроссовера в гамме будет PHEV-вариант, у которого запас хода чисто на электротяге составит около 100 км. Кроме того, у полностью электрической модификации – e-3008 – вероятно, будут версии как с одним электродвигателем на передней оси, так и с двухмоторной установкой.

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