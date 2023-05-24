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К дебюту готовится Peugeot 3008 следующего поколения: новое изображение

24.05.2023 178 0 0

Новинка французской марки будет представлена в сентябре, производство начнётся до конца года, а первые поставки дилерам намечены на первый квартал 2024-го.

Компактный паркетник Peugeot 3008 появился в линейке французского бренда в 2008 году. Модель второй генерации дебютировала в 2016-м, премьера прошла в рамках Парижского автосалона. Кроссовер пережил плановый рестайлинг в 2020 году. Сейчас производитель продолжает заниматься разработкой 3008 третьего поколения: ранее прототип новинки уже попадался в объективы фотошпионов.

На фото: актуальный кроссовер Peugeot 3008

Отметим, у Peugeot 3008 следующей генерации будет и полностью электрическая версия, которая получит собственное название – e-3008. Кстати, в середине февраля этого года мы публиковали рендер этой «зелёной» новинки. Предполагается, что она будет иметь ряд отличий от «обычного» кроссовера с ДВС. Ещё в конце прошлого года дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, возможно, будет выглядеть новый «три тысячи восьмой». Теперь своим видением экстерьера паркетника решил поделиться художник испанского издания Motor.es.

Если верить новому рендеру, кроссовер получит фары более узкой формы с рисунком в виде трёх светодиодных полос. Их могут дополнить три тонких параллельных линии («когти») дневных ходовых огней, расположенных ниже с каждой стороны. Между ними располагается радиаторная решётка, центральная часть которой имеет узор из тонких горизонтальных линий с более крупными штрихами, а по бокам есть сетчатые «глухие» вставки.

Рендер Peugeot 3008 нового поколения

Судя по изображению, воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, будет визуально разделён надвое. Ещё новому паркетнику нарисовали чёрные стойки крыши, такого же цвета корпуса боковых зеркал, традиционные дверные ручки и обвес по периметру кузова из некрашеного пластика. Конечно же, у автомобиля будет новый вариант логотипа: напомним, он выполнен в виде головы льва.

Ожидается, что у Peugeot 3008 следующей генерации будет новый интерьер, включающий в себя большой изогнутый дисплей, который исполняет роль цифрового щитка приборов i-Cockpit 3.0. В центре, очевидно, расположат тачскрин современной информационно-развлекательной системы.

На фото: салон актуального кроссовера Peugeot 3008

По предварительным данным, Peugeot 3008 третьего поколения на европейском рынке предложат с бензиновым двигателем 1.2 PureTech, который будет работать в составе «мягкогибридной» силовой установки. Также предполагается, что у этого кроссовера в гамме будет PHEV-вариант, который сможет проехать чисто на электротяге примерно 100 км пути. Напомним, у e-3008, вероятно, будут версии как с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной силовой установкой.

По информации испанского издания, новинка французской марки будет представлена в сентябре текущего года, производство начнётся до конца 2023-го, а первые поставки дилерам намечены на первый квартал 2024-го.

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