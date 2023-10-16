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Пикап Changan Hunter получил внешность в стиле серии Uni и гибридную версию

16.10.2023 37 0 0

Двухрядный грузовик по-прежнему предлагается в разных версиях колёсной базы: у «растянутого» варианта больше грузовой отсек.

Марка Changan вывела на домашний рынок свой пикап в конце прошлого года, его название здесь – Lantuo (или же Lantop). Этот грузовик является роскошной версией модели Kaicene F70 (в свою очередь, Kaicene – это суббренд Changan, F70 вошёл в линейку в 2019 году). Марка использует имя Hunter для этой модели на экспортных рынках. Напомним, в РФ модель продаётся под наименованием Hunter Plus: вероятно, дополнение понадобилось, чтобы избежать конфликта с УАЗом, у которого есть одноимённая модель. Несмотря на то, что с момента выхода модели на китайский рынок прошло совсем немного времени, Changan уже готовит обновлённый Hunter.

На фото: обновлённый Changan Hunter

Снимки посвежевшего грузовика были опубликованы в базе китайского минпрома. Отличить такой пикап можно по иной внешности: переднюю часть оформили в фирменном стиле серии Uni. Кстати, автомобили этой серии присутствуют в том числе на российском рынке: речь идёт о кроссоверах Uni-T, Uni-V и Uni-K.

Обновлённый Changan Hunter получил иную головную оптику с узкими «бумерангами» ходовых огней и прямоугольными основными блоками фар, расположенными ниже. Ещё у этой модели менее крупная (по сравнению с актуальной моделью) многоугольная решётка радиатора с рисунком из горизонтальных штрихов. При этом она может быть как полностью чёрной, так и частично окрашенной в цвет кузова. Иначе оформлена и нижняя часть переднего бампера с окантовкой из некрашеного пластика для боковых воздухозаборников. Корму оставили без изменений.

Пикап по-прежнему предлагается в двух вариантах колёсной базы, при этом вне зависимости от версии у модели двухрядная кабина. Согласно информации, размещённой на сайте минпрома КНР, у стартового исполнения расстояние между осями составляет 3180 мм, а у длиннобазного – 3430 мм (как и у актуального Changan Lantuo). В свою очередь, длина грузовой платформы в первом случае составляет 1600 мм, а у «растянутой» версии – 1850 мм.

Согласно информации, размещённой в базе минпрома КНР, такой Changan Hunter получит гибридную силовую установку, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор серии JL486ZQ6, его мощность равна 190 л.с. Он работает в тандеме с двумя электромоторами (один на передней оси, второй – на задней), их отдача составляет 95 и 177 л.с. соответственно. Совокупная мощность этой системы пока не раскрывается, так же как и ёмкость литий-железо-фосфатной батареи, входящей в состав установки. Нет и данных о запасе хода посвежевшего пикапа. Полная информация о технике, вероятно, станет известна в ходе презентации новинки.

Напомним, на российском рынке Hunter Plus предлагается с бензиновым четырёхцилиндровым 2,0-литровым турбомотором, его отдача в местной спецификации составляет 226 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Грузовик оснащается системой подключаемого полного привода с раздаточной коробкой BorgWarner.

На фото: актуальный Changan Hunter Plus (для РФ)

Согласно официальному сайту бренда в РФ, купить Changan Hunter Plus можно не менее чем за 3 429 900 рублей, а рекомендованная розничная цена варианта побогаче равна 3 479 900 рублей.

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