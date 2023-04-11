Пикап Great Wall Poer KingKong в России: дешевле и больше, чем «просто» Poer

Пресс-служба ООО «Хавейл Мотор Рус» объявила рублёвые цены на большой пикап Great Wall Poer KingKong: новинка будет доступна в двух комплектациях — базовой Comfort (от 2 799 000 рублей) и продвинутой Elite (от 2 999 000 рублей), продажи стартуют 25 апреля.

О приходе в Россию большого пикапа Poer KingKong российский дистрибьютор GWM (Great Wall Motor) объявил 22 марта, с тех пор с российского сайта компании исчез пикап Wingle 7 и остался только Poer по цене от 3 499 000 рублей, но скоро к нему присоединится более крупный и при этом более дешёвый Poer KingKong. «Как такое возможно?», — спросит неискушённый читатель. Дело в том, что в Китае Poer — это полноценный пикапный суббренд, под которым Great Wall продаёт как недорогие «рабочие лошадки», так и технически изощрённые лайфстайл-пикапы с дорогой отделкой. «Просто» Poer при более скромных габаритах (длина — 5403 мм, колёсная база — 3230 мм) в имиждевом смысле позиционируется выше, чем более крупный Poer KingKong, а потому и стоит дороже.

Poer KingKong, дебютировавший у себя на родине в прошлом году, ближе к «рабочим лошадкам», нежели к лайфстайл-пикапам, хотя выглядит довольно эффектно. Габаритная длина Кинг-Конга для российского рынка — 5641 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1815 мм, колёсная база — 3410 мм. Полезная длина кузова — 1820 мм, ширина — 1500 мм, высота — 495 мм, грузоподъемность — 975 кг. Кабина — только двухрядная четырёхдверная. Передняя подвеска у Кинг-Конга независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, задняя — зависимая рессорная. Все колёса снабжены дисковыми тормозами. Дорожный просвет — 200 мм, угол въезда — 25 градусов, угол съезда — 20 градусов. Штатный размер шин — 235/65 R 17.



В России Poer KingKong будет доступен с двумя моторами на выбор: 2,0-литровый турбодизель выдаёт максимальные 150 л.с. и 400 Нм, бензиновый турбомотор того же объёма — 190 л.с. и 360 Нм. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», хотя в Китае у Кинг-Конга в марте появилась версия с 6-ступенчатым «автоматом» («просто» Poer, к слову, доступен в РФ только с 8-ступенчатой АКП). Привод у Кинг-Конга в РФ будет только полный, типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передним мостом, понижающей передачей в раздаточной коробке и блокировкой заднего межколёсного дифференциала. Объём топливного бака у дизельной версии — 78 л, у бензиновой — 80 л. Машины для российского рынка проходят дополнительную антикоррозийную обработку.



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Российский дистрибьютор GWM пока не сообщил, как отличаются рублёвые цены Кинг-Конга в зависимости от двигателя, а раскрыл лишь основной состав комплектаций. В базовой Comfort, что стоит от 2 799 000 рублей, есть система стабилизации, две фронтальные подушки безопасности, регулируемая по высота рулевая колонка, тканевая обивка салона, кондиционер, обогрев передних сидений и зоны покоя дворников, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном (имеется поддержка смартфонных интерфейсов), камера заднего вида, задние датчики парковки, аудиосистема с двумя громкоговорителями, два USB-порта, датчики давления в шинах и литые колёса.



Poer KingKong в комплектации Elite, за которую нужно отдать минимум 2 999 000 рублей, имеет следующие преимущества: боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, обогрев руля, «кожаный» салон, электропривод регулировок кресла водителя, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, разъём для подключения видеорегистратора, 220-вольтовая розетка в задней части салона, 6 громкоговорителей аудиосистемы, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, дуга безопасности в кузове, окрашенные дверные ручки.



Обе комплектации имеют электронный щиток приборов в духе машин из 80-х, с фиксированными окошками спидометра, тахометра и бортового компьютера, то есть сменить графику нельзя.

В России Great Wall Poer KingKong будет доступен в шести цветах на выбор.

