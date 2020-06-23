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  • «Письма счастья» от соседа: наказывать водителей будут не по всем фотографиям со смартфонов

«Письма счастья» от соседа: наказывать водителей будут не по всем фотографиям со смартфонов

23.06.2020 208 0 1

Чтобы доказать свою невиновность, собственнице автомобиля, якобы оставленного на тротуаре, пришлось дойти до Верховного суда.

 

В некоторых регионах страны продолжают действовать местные мобильные сервисы, с помощью которых граждане могут наказывать нарушителей ПДД (одним из приложений является «Помощник Москвы»). Чаще всего «письма счастья» по обвинениям «небезразличных жителей» приходят тем, кто нарушает правила парковки: к примеру, оставляет автомобиль на газоне, территории детской площадки или на тротуаре.

Ситуация была следующей: владелица автомобиля получила по почте постановление об административном правонарушении. Штраф пришёл за то, что она припарковала своё транспортное средство будто бы на тротуаре. Факт нарушения некий гражданин зафиксировал с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы». Как пояснили в «Российской газете», снимок отправился в Центр автоматизированной фиксации правонарушений (ЦАФАП), где инспектор не стал разбираться в деталях дела, а просто оформил постановление в упрощённом порядке и отправил автовладелице «письмо счастья».

Собственница автомобиля не согласилась с тем, что нарушила правила стоянки, и обжаловала выписанное постановление в суде. Согласно её словам, было неверно установлено место совершения нарушения, ведь это был не тротуар. В качестве доказательств она представила суду скриншот с сайта «Яндекс-карты», а также письмо заместителя префекта и ГБУ «Жилищник», где утверждалось, что место, которое она выбрала для парковки, является придомовой территорией, не считается ни газоном, ни тротуаром, а ранее здесь располагался объект самовольного строительства.

Суды, в которые она обращалась для того, чтобы обжаловать штраф, эти доводы не приняли. Они сочли, что место нельзя счесть парковкой, так как, судя по фотографии, автомобиль располагается на участке дороги, отделенном бордюром; там есть зелёные насаждения и вымощенное тротуарной плиткой покрытие для прохода пешеходов.

В итоге собственнице автомобиля пришлось обратиться в Верховный суд, который решил, что нижестоящие инстанции не только не сумели надлежащим образом проверить доводы заявителя, но и не вызвали для допроса должностное лицо, вынесшее постановление. Кроме того, судьи в один голос утверждали, что территория вымощена плиткой, а значит, это сделано для прохода пешеходов, так что парковкой место быть не может. Однако Верховный судья напомнил, что в соответствии с ПДД, тротуар – это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделённый от них газоном (указания на плитку в документе нет).

Есть определение тротуара в том числе и в ГОСТе – это имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов в населённых пунктах, размещаемое в полосе отвода и на земляном полотне или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других искусственных сооружениях (опять же указания на плитку нет).

Верховный суд напомнил о презумпции невиновности, которая действует и в случае фото- или видеофиксации нарушений ПДД. Это значит, что суды обязаны выяснять все обстоятельства дела, проверять доводы, допрашивать должностных лиц, ответственных за вынесение постановлений; а в конкретном случае они должны были также запросить в компетентных органах информацию о том, является ли спорный участок дороги тротуаром. В итоге ВС направил дело на новое рассмотрение.

Сейчас штрафы за стоянку на газоне или детской площадке являются региональными. Но Минюст внёс их в проект обновлённого КоАП, который находится в процессе обсуждения. Так, остановка/стоянка на детских и спортивных площадках будет «стоить» автовладельцам 2 тыс. – 5 тыс. рублей. Если же виновника поймают камеры, то размер взыскания составит 2,5 тыс. рублей. А штраф за стоянку на газоне (то есть на территориях, занятых зелеными насаждениями) составит от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей, если поймали камерой – 2 тыс. рублей.

Россия авто и общество приложения ПДД законы

 

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