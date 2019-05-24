Планы Audi: TT без наследника, R8 под вопросом, A8 метит в конкуренты Майбаха

На ежегодном собрании акционеров боссы Audi поделились своей твёрдой приверженностью теории глобального потепления и сомнениями относительно развития модельного ряда.

В составе концерна Volkswagen компания Audi выполняет львиную долю инженерно-конструкторских работ и во многом именно на её специалистов была возложена ответственность за дизельгейт, принесший десятки миллиардов евро убытков. Теперь Audi при любом удобном случае подчёркивает, что исправилась и беззаветно любит природу-матушку в соответствии с педалируемой лидерами Евросоюза «зелёной» повесткой. Теория глобального потепления, во много основанная на подтасованных фактах и паралогических умозаключениях, продолжает определять вектор развития европейского автопрома и требует от производителей неуклонного снижения выбросов СО2, из-за которых, согласно этой теории, планета Земля перегреется и погибнет. На прошедшем вчера ежегодном собрании акционеров руководство Audi взяло на себя обязательства снизить выбросы СО2 автомобилей марки на 30% к 2025 году (по сравнению с показателями 2015 года), что на практике означает – меньше машин с ДВС, больше электромобилей.

Объявлено в частности, что спорткар Audi TT текущего третьего поколения не получит прямого наследника. На ключевом европейском рынке «тэ-тэшка» в лучшие годы находила более 30 тысяч покупателей, но в 2018-м спрос сократился до 9943 единиц, и общая тенденция такова, что спрос на массовые спорткары будет только падать. В общем Audi TT уйдёт в отставку вместе с одним из главных конкурентов – Mercedes-Benz SLC. Целевой аудитории ТТ тем не менее через пару лет будет предложена некая альтернатива в виде купеобразного электрического паркетника, вот только вряд ли нынешние владельцы бензиновых спорткаров согласятся на такую подмену.

Флагманский спорткар Audi R8 тоже, скорее всего, исчезнет в его текущем виде с бензиновым мотором. Вариант с электрической силовой установкой рассматривается, но эта ниша уже сейчас переполнена предложениями, и не факт, что Audi сможет в ней хорошо подзаработать.

Двигатели внутреннего сгорания могут исчезнуть также из под капота A8: компания всерьёз раздумывает над тем, чтобы снабдить флагманский седан следующего поколения исключительно электрической силовой установкой. А вот решение по поводу лакшери-версии A8, которая будет соперничать с Mercedes-Maybach, уже принято – роскошная А8 появится в ближайшее время и, скорее всего, будет снабжена эмблемами и шильдиками Horch, о чём кулуарно сообщалось ещё в сентябре прошлого года.

До конца этого года Audi обещает представить семь новых кроссоверов, у которых раньше не было предшественников, но речь в данном случае идёт не о полностью новых моделях, а о вариациях существующих – в частности, анонсированы купобразные e-tron Sportback и Q3 Sportback.

К 2025 году Audi обещает вывести на рынок 20 новых электромобилей. В числе первых будут относительно доступный кроссовер Q4 e-tron и дорогой четырёхместный спорткар e-tron GT. А вот о беспилотниках на собрании акционеров не было сказано ни слова – эта тема для компании сейчас мало актуальна, о чём Колёса.ру рассказывали в апреле, разглядывая концептуальный хэтчбек Audi AI:ME.