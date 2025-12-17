Планы Hyundai в США: выпуск новых моделей и увеличение объёма продаж

Корейская компания собирается до 2030 года наладить в Штатах производство среднеразмерного пикапа, который сможет побороться за покупателей с Toyota Tacoma.

Дела у Hyundai на североамериканском рынке в целом идут весьма неплохо: марка установила три годовых рекорда продаж подряд, кроме того, компанию признали шестым по величине производителем в Америке. Тем не менее, глава Hyundai Хосе Муньос оказался недоволен нынешними результатами и подготовил план, предполагающий увеличение как объёма производства, так и количества проданных машин марки.

На фото: Hyundai Palisade XRT Pro

Как сообщает Automotive News, руководство бренда ожидает, что к 2030 году продажи моделей Hyundai в Северной Америке вырастут на 73% по отношению к нынешнему результату – до 1,44 млн экземпляров. Правда, для достижения столь амбициозной цели потребуется интенсивное расширение местного производства. Предполагается, что в дальнейшем порядка 80% машин марки, предлагаемых в США, будут выпускаться в пределах страны.

На фото: Hyundai Santa Fe Calligraphy

Корейская компания намерена расширить свой завод Metaplant, расположенный в штате Джорджия. Согласно плану, с 2028 года производственная мощность этого предприятия увеличится дополнительно на 200 000 экземпляров в год. Сообщается, что с конвейера площадки будет сходить до десяти гибридных и электрических моделей. Расширение производства ждёт также и завод Hyundai в штате Алабама.

Ещё Hyundai обещает Штатам несколько совершенно новых моделей, которые получат местную прописку. Так, до 2030 года компания намерена наладить выпуск среднеразмерного рамного пикапа, который сможет побороться за покупателей с Toyota Tacoma (актуальный грузовик дебютировал весной 2023-го). Помимо этого, корейский бренд думает о выпуске внедорожника на той же платформе; ожидается, что такой автомобиль сможет конкурировать с Toyota 4Runner (был представлен весной 2024-го).

На фото: Hyundai Tucson

Также Hyundai намерен улучшить свои позиции в сегменте коммерческого транспорта (включая выпуск «зелёных» микроавтобусов). Планы производителя включают в себя и те новинки, которые будут выпущены под брендом Genesis: речь идёт о грядущих SUV, а также о моделях, которые займут нишу в люксовом сегменте. Ожидается, что марка в дальнейшем выйдет на «более высокодоходную территорию». Увеличение показателей Hyundai должны обеспечить в том числе модели, созданные при участии подразделения N.

На фото: Hyundai Elantra N

В компании рассказали также о сотрудничестве с General Motors, которое позволит корейцам быстрее расширить производство в Штатах. Известно, что сейчас на стадии разработки находятся пять новинок, в их числе электрические фургоны для североамериканского рынка и несколько компактных и среднеразмерных моделей, предназначенных для Центральной и Южной Америки.

Стратегия Hyundai предполагает и дальнейшую электрификацию: так, к 2030 году ожидается появление свыше 18 гибридных моделей, а также новой платформы для моделей с EREV-установками (последовательных гибридов типа range extender). Их совокупная дальнобойность в гибридном режиме превысит 966 км (600 миль). Ещё производитель работает над тяговыми батареями следующего поколения (им потребуется меньше времени для зарядки), ожидается, что они появятся в 2027 году.