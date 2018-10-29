Планы Mercedes-Benz на 2019 год: новый GLS и «квадратный» кроссовер GLB

Планы Mercedes-Benz на 2019 год: новый GLS и «квадратный» кроссовер GLB

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Концерн Daimler подвёл итоги своей деятельности в третьем квартале текущего года и опубликовал график выхода новинок на следующий год. Все ключевые премьеры – в сегменте SUV.

Итоги третьего квартала 2018-го оказались неутешительными для акционеров Daimler: по сравнению с третьим кварталом прошлого года продажи упали на 4% до 794 749 автомобилей, а чистая прибыль сократилась сразу на 21% до 1,76 млн евро, причем если продажи упали только в третьем квартале, то прибыль в минусе с начала года! Всё это, впрочем, было ожидаемо и озвучено ещё в месяц назад, когда стало известно о грядущей отставке Дитера Цетше, нынешнего главы Daimler: концерн вкладывает огромные деньги в электрификацию модельного ряда, одни только расходы на НИОКР с начала года съели «лишние» 1,6 млрд евро.

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Чистых электромобилей в плане Mercedes-Benz на 2019 год, однако, немного – кроссовер EQС, который выйдет на европейский рынок летом (в России – в начале 2020-го) и коммерческий фургон eSprinter – его начнут продавать только к концу следующего года, а в Россию он вообще вряд ли когда-либо попадёт. Другие премьеры – вполне традиционные и более ожидаемые массовой аудиторией.

Mercedes-Benz V-класса третьего поколения до рестайлинга.

Mercedes-Benz V-класса третьего поколения до рестайлинга.

Весной дебютирует обновлённый минивэн Mercedes-Benz V-класса третьего поколения, выпускаемый с 2014 года. Вероятно, в салоне появится новое фирменное широкоформатное «табло» вместо традиционного щитка приборов, а линейка двигателей может пополниться бензиновым 2,0-литровым турбомотором (211 л.с.), которым недавно обзавёлся V-класс для китайского рынка (у нас и в Европе минивэн пока что предлагается исключительно с дизелями). V-класс интересен тем, что не имеет прямых конкурентов – это единственный полноразмерный минивэн премиального бренда, и состоятельная публика это ценит: за первые три квартала 2018 года он нашёл в России 1128 покупателей. Для сравнения скажем, что VW Multivan/California разошёлся тиражом 754 шт., Toyota Alphard – 811 шт.

Mercedes-Benz А-класса имеет теперь два кузова седан – длинный для Китая (на фотографии) и короткий для всего остального мира.

Mercedes-Benz А-класса имеет теперь два кузова седан – длинный для Китая (на фотографии) и короткий для всего остального мира.

Летом 2019-го марка Mercedes-Benz представит купеобразный компактный седан CLA нового поколения, а осенью подоспеет его 5-дверный собрат с кузовом универсал, который в Даймлере позиционируют как Shooting Brake. Напомним, что теперь в линейке А-класса имеется и традиционный седан с высокой крышей, обеспечивающий пассажирам на заднем сиденье более высокий, чем в CLA, уровень комфорта.

GLC – самый продаваемый кроссовер Mercedes-Benz в России: с января по сентябрь реализовано 4532 экземпляра.

GLC – самый продаваемый кроссовер Mercedes-Benz в России: с января по сентябрь реализовано 4532 экземпляра.

Также летом дебютируют обновлённые среднеразмерные кроссоверы GLC и GLC Coupe, но как именно они изменятся, пока неизвестно. А вслед за ними Mercedes-Benz представит флагманский внедорожник GLS нового поколения, хотя не факт, что его всё ещё можно будет считать внедорожником, ведь, по слухам, он получит платформу актуального кроссовера GLE, а тому она в свою очередь досталась от легкового Е-класса… Зато велика вероятность, что новый GLS обзаведётся лакшери-версией Mercedes-Maybach.

Наконец, к концу 2019 года дебютирует обновлённое семейство городских автомобилей smart (ожидается появление электрических силовых установок) и некая «восьмая компактная модель» Mercedes-Benz. Под этой загадочной формулировкой, очевидно, скрывается кроссовер GLB, который уже не раз ловили во время тестов фотошпионы и который будет иметь угловатый кузов в стиле снятого с производства среднеразмерного кроссовера GLK.

Mercedes-Benz GLB (рендер Kolesa.ru)

Mercedes-Benz GLB (рендер Kolesa.ru)

Будем надеяться, что все заявленные новинки действительно увидят свет и не станут жертвами внезапной оптимизации. Так, два года назад в аналогичном плане-графике новинок Daimler заявлял на 2017-й кросс-хэтчбек Mercedes-Benz GLA Coupe, который должен был составить конкуренцию BMW X2, но пока эта модель свет так и не увидела. Что до нового GLA, то его, очевидно, следует ждать не раньше 2020 года.

Теги: Новинки , Daimler , новые модели , планы , CLA-класс , EQC , GLA-класс , GLB , GLC , GLC Coupe , GLS , Mercedes-Benz , Smart , Sprinter , V-класс
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