Представленный в начале месяца на Парижском автосалоне первый дальнобойный электромобиль марки Mercedes-Benz ещё не начали производить, а потому к потребителю он попадет нескоро. Поставки на российский рынок намечены лишь на 2020 год.

Электромобиль Mercedes-Benz EQC стал одной из главных премьер прошедшего недавно Парижского автосалона. Daimler позиционирует эту модель как кроссовер, но корреспондент портала Колёса.ру, побывавший на выставке, намерил под пластиковым днищем EQC только 120 мм дорожного просвета, то есть, несмотря на характерные пропорции кузова и высокую посадку водителя, эту модель следует отнести скорее к универсалам для хороших дорог.

В России хороших дорого пусть и немного, но они есть, а потому немцы решились-таки на поставку к нам своих инновационных «электричек». Сборка кроссоверов EQC в российской спецификации на заводе в Бремене начнется ориентировочно в ноябре 2019 года, в начале 2020 года EQC пройдет сертификацию, получит ОТТС, после чего отправится в дилерские шоу-румы.

На данный момент заявлена всего одна модификация EQC 400, снабжённая двумя электромоторами (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 408 л.с. Питаются они от литий-ионной батареи Accumotive (дочернее предприятие концерна Daimler) емкостью 80 кВт∙ч. Сколько кроссовер протянет на одной зарядке, неизвестно: производитель пока заявил лишь предварительный запас хода на уровне 450 км, измеренный по устаревшей методике NEDC. Фирменное зарядное устройство с жидкостным охлаждением мощностью 7,4 кВт способно «насытить» баратею на 80% всего за 40 минут.

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Цены пока не объявлены, но хорошим ориентиром в этом смысле является электрический Jaguar I-Pace: за него дилеры просят от 5 825 000 рублей, а значит и Mercedes-Benz EQC будет стоить в районе 6 миллионов. Задирать ценовую планку выше нет смысла, поскольку в заочном сравнении EQC и так проигрывает «британцу»: немецкая машина тяжелее примерно на 300 кг и не имеет переднего багажника – оба этих факта обусловлены унификацией EQC с кроссовером GLC, использующим традиционные силовые агрегаты. Кроме того у Ягуара более емкая батарея – 90 кВт∙ч, сертифицированный по актуальному ездовому циклу WLTP запас хода в 480 км и 154 мм дорожного просвета.

Не исключено, что до России доберется и электрический кроссовер Audi e-tron, чьи технические характеристики тоже выглядят более убедительными, чем у Мерседеса EQC.