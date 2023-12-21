Платная трасса М-12 «Восток»: открыто движение от Москвы до Казани

За проезд по новой скоростной автодороге между столицами РФ и Татарстана владельцам легковых автомобилей придётся заплатить 4481 рубль.

Трасса М-12 «Восток» является платным дублёром федеральной автодороги М-7 «Волга». Сегодня был открыт основной ход этой скоростной магистрали – от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Маршрут связал между собой Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, республики Чувашию и Татарстан. Её совокупная протяжённость составляет 810 км.

На фото: платная трасса М-12

Сейчас на участках магистрали установлена максимальная разрешённая скорость до 110 км/ч. Ранее в госкомпании «Автодор» подсчитали, что при движении по новой платной трассе время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6 часов 30 минут. Ещё автодорога «Восток» позволяет добраться из столицы РФ до Владимира за 1 час 40 минут, до Нижнего Новгорода – за 3 часа 30 минут.



Председатель правления Автодора Вячеслав Петушенко отметил, что на маршруте от Москвы до Казани нет «ни одного светофора, ни одного перекрёстка в одном уровне». Ещё, по его словам, подрядчики госкомпании в ходе строительства М-12 возвели 323 искусственных сооружения, их совокупная протяжённость составила около 24,5 км. В списке числятся мосты через Оку (протяжённость – 1,4 км), Волгу (3,3 км), а также Суру (926 метров).



Трассу «Восток» оснастили системой Free Flow («Свободный поток»), которая предусматривает отсутствие шлагбаумов, что позволяет проезжать пункты взимания платы за проезд без снижения скорости. Их заменили расположенными в специальных рамках камерами и датчиками, которые распознают наличие транспондера и идентифицируют номера, а также марки и модели.



Ранее стала известна стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани для владельцев легковых автомобилей: цена составляет 4481 рубль. За проезд от Москвы до Арзамаса придётся заплатить 2821 рубль, от Москвы до Владимира – 1399 рублей, от Владимира до Арзамаса – 1422 рубля, от Нижнего Новгорода до Казани – 1660 рублей.



В дальнейшем трассу М-12 «Восток» продлят: как мы сообщали ранее, в 2024 году скоростная магистраль будет достроена до Екатеринбурга (работы уже идут), а в 2025-м маршрут доберётся и до Тюмени.

Напомним, минувшей осенью корреспондент Kolesa.ru проехал по новой трассе М-12 «Восток» от Москвы до Мурома и Арзамаса. В ходе поездки он оценил уровень удобства, сервиса, безопасности и посчитал траты.