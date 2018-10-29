Плавятся «мозги»: Audi опять отзывает автомобили в России

Под отзыв попали автомобили Audi А4, А5, А6 и Q5, реализованные в нашей стране официальными дилерами в период с 2012-го по 2017 год. В их электронные компоненты может просочиться влага и вызвать повреждения.

В июне Audi уже отзывала в России 728 машин означенных моделей из-за риска попадания влаги в электронные компоненты и, как следствие, локального оплавления и выхода из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Теперь выяснилось, что такая же неисправность может возникнуть у гораздо большего количества автомобилей, а именно у 6687 проданных в нашей стране экземпляров, оснащённых бензиновым двигателем 2.0 TFSI, – список их VIN-номеров доступен на сайте Росстандарта.

Механики авторизированных сервисных центров Audi бесплатно для автовладельцев заменят на всех отзываемых машинах дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем, после чего сырости можно будет не бояться.

Ранее в августе Audi отзывала в России модель А3 из-за текущих автоматических коробок передач с двумя сцеплениями, а в мае немецкая фирма отзывала в нашей стране модели A4, A5, Q5 и Q7 из-за бракованных модулей ЭРА-ГЛОНАСС.