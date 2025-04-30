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  • Пляжный Citroen Ami Buggy вернулся в обновлённом кузове и без тиражных ограничений

Пляжный Citroen Ami Buggy вернулся в обновлённом кузове и без тиражных ограничений

30.04.2025 64 0 0

Раздетая версия Buggy городского электромобильчика Citroen Ami вернётся на европейский рынок в мае, причём теперь эта версия регулярная, а не лимитированная, её минимальная цена составит 9590 евро.

Напомним, что Citroen Ami — это не полноценный электромобиль, а маленький (габаритная длина —2410 мм) двухместный электрический квадрицикл класса L6e, во Франции на нём можно ездить подросткам с 14 лет, в Германии — с 15 лет, но максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. Единственный электромотор на передней оси выдаёт 6 кВт (8,2 л.с.), полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватает на 75 км пробега.

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Премьеру Citroen Ami справил в 2020 году и оказался на удивление успешным продуктом: сегодня он официально представлен в 18 странах, совокупный тираж Ami с момента запуска в производство на заводе Stellantis в марокканском городе Кенитра превысил 75 000 экземпляров. В октябре прошлого года на Парижском автосалоне бы представлен рестайлинговый Citroen Ami, стилизованный под легендарного «гадкого утёнка» Citroen 2CV, а вчера был анонсирован старт его продаж: обновлённый Ami станет доступным для заказов 6 мая, поставки начнутся в августе. В базовой комплектации обновлённый Citroen Ami будет стоить 7990 евро, при этом в качестве альтернативы полноценной покупке предлагается долгосрочная аренда/подписка. Также для заказа сразу будет доступен пляжный Citroen Ami Buggy в обновлённом кузове по цене от 9590 евро.

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Впервые Ami Buggy был представлен в конце 2021 года в виде концепта, летом 2022 года марка Citroen решилась выпустить его серийную версию, но скромным тиражом 50 экземпляров, который тут же весь разобрали. В конце 2022 года был анонсирован второй тираж Ami Buggy в 1000 экземпляров, эту партию в итоге тоже благополучно распродали. Теперь версия Ami Buggy будет регулярной, то есть сколько клиенты закажут, столько марокканский завод и произведёт.

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Citroen Ami Buggy по-прежнему имеет трубчатые калитки вместо полноценных дверей, большую дыру в крыше и залихватский спойлер в её задней части. В случае непогоды крышу можно накрыть рулонной шторкой, а калитки дополнить специальными боковыми чехлами на молниях. 14-дюймовые стальные колёса окрашены в золотистый цвет. В версии Buggy Palmeira за 9990 евро пляжный автомобильчик получает вставки кислотно-жёлтого цвета снаружи и внутри кузова, три цветных вкладыша-органайзера для передней панели, крючок для сумок, коврики с цветной окантовкой, цветные сетки для вещей, комплект для подключения смартфона и игрушку-робота Энди, которого можно закрепить на передней панели.

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Также пресс-служба Citroen сообщила, что грузовой Ami Cargo — это теперь не отдельная модель, а комплект для самостоятельного переоборудования двухместной машинки в мини-грузовичок: в этот комплект входят перегородки, организующие грузовое пространство на месте пассажирского сиденья, полезный грузовой объём достигает 340 л. В разобранном виде комплект Cargo может храниться в специальной сумке за сиденьями.

Ещё заявлена версия Ami for All с ручным управлением для инвалидов с изменённой конструкцией дверей и креплениями для перевозки инвалидной коляски. Цены на Ami Cargo и Ami for All пока не объявлены.

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