Плохие дела у Aston Martin: рост убытков в 2025 году и новая волна сокращений

26.02.2026 115 0 1
Британская компания Aston Martin (полное название — Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc) уже несколько лет испытывает финансовый голод и пока никак не может его утолить из-за нестабильности на глобальном рынке и снижения спроса на свои спорткары.

Последний раз мы освещали бизнес-показатели Aston Martin в конце 2023 года, с тех пор дела лучше не стали. Начнём с того, что в 2024 году у компании опять сменился гендиректор, сейчас её возглавляет выходец из Bentley Эдриан Холлмарк. Структура собственников принципиально не изменилась: главным акционером Aston Martin с долей около 28% сейчас является её председатель совета директоров Лоуренс Стролл и его инвестиционная компания Yew Tree Overseas, остальные акции распределены между Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), китайским холдингом Geely, компанией Mercedes-Benz и Lucid Group, которая находится под контролем PIF.

Американская компания Lucid Group была привлечена к бизнесу Aston Martin летом 2023 года с прицелом на то, чтобы помочь Aston Martin разработать её первый электромобиль — планировалось, что это будет мощный кроссовер, который выйдет на рынок в конце 2025 года. Как нарочно, именно летом 2023 года началось глобальное замедление спроса на электромобили, оно разрушило инвестиционную стратегию Aston Martin и стало катализатором затяжного кризиса. Электромобильный проект пришлось отложить на неопределённый срок, сейчас компания сосредоточена на бензиновых и гибридных спорткарах. В конце прошлого года на рынок вышел гибридный суперкар Valhalla, от которого Aston Martin ожидает значительный доход, но общий груз проблем он не перевесит.

Aston Martin Valhalla

В 2025 году глобальные продажи Aston Martin сократились на 10% до 5448 автомобилей, компания объясняет это развязанной Дональдом Трампом тарифной войной и снижением спроса за западные люксовые автомобили в Китае. Чистый убыток компании по итогам 2025 года достиг 493 млн фунтов стерлингов, тогда как в 2024 году потери составили 323,5 млн фунтов стерлингов. Общая задолженность Aston Martin к концу 2025 года выросла на 19% до 1,38 млрд фунтов стерлингов.

В течение 2025 года компания уже проводила точечные сокращения, но дефицит средств такой, что нужно сокращать дальше. Анонсировано увольнение 20% сотрудников из нынешних 3000, то есть работы лишатся примерно 600 человек, оставшимся порежут зарплаты. Эти непопулярные меры позволят Aston Martin сэкономить порядка 50 млн фунтов стерлингов в год.

Ещё одна свежая антикризисная мера — продажа за 50 млн фунтов стерлингов прав на имя Aston Martin команде Формулы-1 AMR GP, которая является отдельным юридическим лицом и фактически не имеет к производителю дорожных машин Aston Martin никакого отношения. Бензиновые двигатели болидам AMR GP в сезоне 2026 года будет поставлять Honda, до этого были двигатели от Mercedes-Benz. Короче говоря, в Формуле-1 Aston Martin сейчас выступает исключительно как вывеска.

Общий пятилетний бюджет компании будет сокращён с 2 млрд до 1,7 млрд фунтов стерлингов, то есть это всё, что Aston Martin сможет потратить на разработку новых моделей. Сумма по меркам современного автобизнеса, прямо скажем, небольшая, а это значит что Aston Martin будет и дальше сидеть на технологиях Mercedes-Benz — немецкая компания поставляет британским коллегам двигатели V8 и многие электронные компоненты.

спортивные авто бизнес Aston Martin
