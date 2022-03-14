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  • «По понятным причинам»: Bremach не будет поставлять УАЗы в США и возвращает депозиты

«По понятным причинам»: Bremach не будет поставлять УАЗы в США и возвращает депозиты

14.03.2022 216 0 0

Запланированный на этот год выход «уазиков» на американский рынок не состоится.

 

В конце 2020 года американский филиал итальянского производителя вездеходов Bremach заявил о намерении продавать в США под своей маркой внедорожники Ульяновского автозавода. Материнская компания в Италии обанкротилась ещё в 2018 году, и для выжившего американского филиала Bremach Inc. российские машины представлялись хорошей возможностью остаться в автобизнесе.

Дебютной моделью должен был стать внедорожник Bremach Taos, якобы специально разработанный Bremach и УАЗом для американского рынка. На самом деле Bremach Taos — это переименованный УАЗ Патриот в максимальной комплектации с «автоматом» (МКП была заявлена в виде опции). Впоследствии от имени Taos пришлось отказаться, потому что оно зарезервировано за компактным кроссовером Volkswagen. В прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе Патриот представляли американцам уже как Bremach 4x4 SUV.

Bremach 4x4 SUV

Минимальная цена Bremach 4x4 SUV составляла 26 405 долларов, на сайте компании принимались предзаказы (для оформления требовалось перечислить депозит в размере 100 долларов), поставки должны были начаться в этом году. Чуть позже планировалось вывести на американский рынок УАЗ Пикап по цене от 27 882 доллара: его сначала назвали Bremach Brio, но имя Brio тоже оказалось занято (китайской компанией Hafei), поэтому грузовичок переименовали в Bremach 4×4 Pickup Truck.

Bremach 4x4 SUV

Для американизированных «уазиков» была подготовлена линейка оффроудных аксессуаров, но и без них цены казались завышенными. Для сравнения скажем, что Jeep Wrangler с 3,6-литровым V6 (289 л.с.) сейчас стоит в США от 29 995 долларов, а пикап Nissan Frontier с 3,8-литровым V6 (314 л.с.) — от 28 340 долларов. УАЗам такие мощности даже не снились, в США их планировалось поставлять с 2,4-литровым «амтосферником» ЗМЗ мощностью 150 л.с., и может быть когда-нибудь потом «прикрутить» какой-нибудь V8. Который, конечно же, увеличил бы цену.

Bremach 4×4 Pickup Truck

В общем рыночные перспективы «уазиков» в США изначально казались не самым радужными, так что в каком-то смысле обострившаяся геополитическая повестка избавит Bremach от потенциального провала. На днях на потребительском сайте компании появилось объявление следующего содержания, переводим на русский: «По понятным причинам все операции Bremach приостановлены, внесённые за машины депозиты будут возвращены владельцам».

Формально приостановка операций не означает прекращение бизнеса, но мы с трудом представляем, как его в нынешних обстоятельствах можно было бы возобновить. Сам Ульяновский автозавод, к слову, пока работает в обычном режиме.

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