«По понятным причинам»: Bremach не будет поставлять УАЗы в США и возвращает депозиты

В конце 2020 года американский филиал итальянского производителя вездеходов Bremach заявил о намерении продавать в США под своей маркой внедорожники Ульяновского автозавода. Материнская компания в Италии обанкротилась ещё в 2018 году, и для выжившего американского филиала Bremach Inc. российские машины представлялись хорошей возможностью остаться в автобизнесе.
Дебютной моделью должен был стать внедорожник Bremach Taos, якобы специально разработанный Bremach и УАЗом для американского рынка. На самом деле Bremach Taos — это переименованный УАЗ Патриот в максимальной комплектации с «автоматом» (МКП была заявлена в виде опции). Впоследствии от имени Taos пришлось отказаться, потому что оно зарезервировано за компактным кроссовером Volkswagen. В прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе Патриот представляли американцам уже как Bremach 4x4 SUV.
Минимальная цена Bremach 4x4 SUV составляла 26 405 долларов, на сайте компании принимались предзаказы (для оформления требовалось перечислить депозит в размере 100 долларов), поставки должны были начаться в этом году. Чуть позже планировалось вывести на американский рынок УАЗ Пикап по цене от 27 882 доллара: его сначала назвали Bremach Brio, но имя Brio тоже оказалось занято (китайской компанией Hafei), поэтому грузовичок переименовали в Bremach 4×4 Pickup Truck.
Для американизированных «уазиков» была подготовлена линейка оффроудных аксессуаров, но и без них цены казались завышенными. Для сравнения скажем, что Jeep Wrangler с 3,6-литровым V6 (289 л.с.) сейчас стоит в США от 29 995 долларов, а пикап Nissan Frontier с 3,8-литровым V6 (314 л.с.) — от 28 340 долларов. УАЗам такие мощности даже не снились, в США их планировалось поставлять с 2,4-литровым «амтосферником» ЗМЗ мощностью 150 л.с., и может быть когда-нибудь потом «прикрутить» какой-нибудь V8. Который, конечно же, увеличил бы цену.
В общем рыночные перспективы «уазиков» в США изначально казались не самым радужными, так что в каком-то смысле обострившаяся геополитическая повестка избавит Bremach от потенциального провала. На днях на потребительском сайте компании появилось объявление следующего содержания, переводим на русский: «По понятным причинам все операции Bremach приостановлены, внесённые за машины депозиты будут возвращены владельцам».
Формально приостановка операций не означает прекращение бизнеса, но мы с трудом представляем, как его в нынешних обстоятельствах можно было бы возобновить. Сам Ульяновский автозавод, к слову, пока работает в обычном режиме.
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