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  • Догнать и перегнать: УАЗ Патриот переименовали в Bremach Taos и отправили в США

Догнать и перегнать: УАЗ Патриот переименовали в Bremach Taos и отправили в США

25.12.2020 306 3 0

Внедорожники УАЗ наконец-то выйдут на американский рынок, но для этого им придётся сменить марку.

 

Несмотря на всевозможные маркетинговые ухищрения, вроде съёмок патриотических видеоклипов и запуска TikTok-канала с пляшущими и читающими рэпчик рабочими, продажи машин Ульяновского автозавода в РФ продолжают снижаться: за первые 11 месяцев этого года реализовано 29 393 единиц, на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В 2019-м году по сравнению с 2018-м спрос на «уазики» сократился на 6%, в 2018-м — на 1%, в 2017-м — на 15%. В общем, тут пляши не пляши, а ради выживания нужно думать об наращивании экспорта устаревшей продукции в те страны, где она ещё может быть востребована.

Соединённые Штаты Америки отлично для этого подходят, в чём нас убеждает успех в этой стране архаичных индийских внедорожников Mahindra Roxor. США также стали главным потребителем олдскульных мотоциклов Ирбитского мотоциклетного завода, знаменитых Уралов. Теперь свою вторую родину здесь, возможно, обретут «уазики» — всё будет зависеть от того, как пойдут дела у местного дистрибьютора, которым стала фирма Bremach Inc.

Bremach — это обанкротившийся в 2018 году итальянский производитель вездеходов (аналоги немецких Unimog), у которого в 2010 году в штате Невада появился американский филиал. Так вот, американский Bremach в отличие от итальянского до сих пор на плаву, только продавать ему больше нечего, но он смог найди альтернативу итальянским вездеходам в лице российских УАЗов. Добавим, что десять лет назад УАЗ тоже пытался сотрудничать с Bremach, сделал на базе итальянского шасси 3,5-тонный внедорожный грузовик T-Rex, но дальше опытных образцов дело не пошло.

Сам УАЗ на своей официальной страничке в социальной сети ВКонтакте сообщил, что ещё в октябре в Калифорнию для сертификации и испытаний прибыли два внедорожника Патриот c АКП, но не упомянул, что «уазики» получили в Америке новые имена: УАЗ Патриот будет называться Bremach Taos, а УАЗ Пикап — Bremach Brio. Почему Bremach, понятно. А вот имена собственные вызывают вопросы: имя Taos уже присвоено дебютировавшему в октябре новому компактному кроссоверу Volkswagen для американского рынка, а имя Brio, помнится, было у продававшегося одно время в России субкомпактного хэтчбека китайской марки Hafei.

Топорненький сайт Bremach уже оформляет предзаказы на Taos 2022 модельного года по цене от 26 405 долларов. С желающих просят депозит в размере 100 долларов, сроки поставок не названы, но 2022 модельный год указывает на то, что американцы смогут сесть за руль «уазиков» уже в ближайшие месяцы — самое позднее, в том же 2022 году. Заказать Bremach Brio пока нельзя, но он тоже помечен как автомобиль 2022 модельного года, так что Taos и Brio, скорее всего, выйдут на американский рынок синхронно. Цена на Bremach Brio уже объявлена — от 27 882 долларов. Базовые цены подразумевают МКП, а не «автомат». Taos предлагает в виде опции пневмоподвеску.

Гарантийные условия на внедорожники Bremach могут вызывать зависть у владельцев «уазиков»: 5 лет или 60 000 миль (96 561 км) пробега на всю машину. Отдельно на силовой агрегат даётся увеличенная гарантия — 10 лет или 120 000 миль (193 121 км) пробега. Гарантия на УАЗ Патриот в РФ составляет 3 года или 100 000 км пробега.

Как думаете, будет успех? На наш взгляд цены неконкурентоспособные. За 26 790 долларов в США можно купить пикап Nissan Frontier с 3,8-литровым бензиновым V6 (314 л.с.), и 9-ступенчатым «автоматом». Если же нужен рамный внедорожник, то есть Jeep Wrangler с 3,6-литровым бензиновым V6 (289 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» по цене от 28 315 долларов. Куда тут тягаться УАЗам с их «дохлым» 150-сильным мотором ЗМЗ.

Возможно, если бы УАЗ зашёл в США не с относительно свежими Патриотом и Пикапом, а с древними Хантером и «буханкой», сертифицировал их как сельхозтехнику и продавал по дешёвке, то есть скопировал бизнес-модель Mahindra, то дело, возможно, и задалось бы, а так, извините, дорого. Впрочем, посмотрим, что будет.

К слову, в 2018 году УАЗ начал экспорт своих машин в Мексику, причём под своим брендом, но в открытой статистике продаж мексиканского рынка за 2020 год мы «уазиков» не обнаружили...

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3 комментария
25.12.2020 17:27
Виктор

Эй, Колеса. Сегодня же не 1ое апреля.

25.12.2020 17:33
Андрей Ежов

Так официальная же инфа, и сайт у американского Bremach работает)

25.12.2020 18:30
RFR 17

Ну если только будут неграм раздавать бесплатно, чтобы не бузили...А так кому этот таз с болтами нужен то...

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