Поедем, мучачос, кататься! УАЗ будет продавать машины мексиканцам и учить на них ездить

Ульяновский автозавод объявил о начале крупных поставок своих внедорожников в Мексику. Местный импортер планирует продавать весь модельный ряд УАЗа, в том числе «буханку», которую здесь нарекли именем Bukhara.

На прошлой неделе УАЗ запустил в производство в очередной раз обновленный внедорожник Патриот, который должен, наконец, остановить падение продаж марки на российском рынке (сам рынок, к слову, продолжает расти). Однако если чуда не произойдет, выручит экспорт!

В середине сентября стало известно о том, что Пикапы благополучно сертифицировались по экологическим нормам Евро-6 и в ближайшее время начнут продаваться в Италии, с которой у УАЗа налажены дружественные отношения еще в советские времена, причем по сей день постаревшие и уставшие «уазики» возят еду и воду в отдаленные итальянские деревушки. Теперь же пресс-служба Ульяновского автозавода объявила об открытие дилерского центра в Мексике.

Пробная партия ульяновских внедорожников прибыла в Мексику еще в прошлом году, и, пробы эти, очевидно, прошли успешно. Первый дилерский центр УАЗ открыла на днях компания Logistics Dynamics Corporation из города Монтеррей (столица штата Нуэво-Леон), она же взяла на себя ответственность за импорт, дистрибуцию и гарантийное обслуживание «уазиков».

Мексиканский партнер планирует работать со всем модельным рядом УАЗа, в том числе с легендарную «буханку» (УАЗ-2206, пассажирская модификация), которой мексиканцы дали имя Bukhara. Остальные модели переименовывать пока не планируется. До конца этого года Logistics Dynamics Corporation хочет ввезти в страну свыше сотни Хантеров, а также тестовые образцы Патриотов, Пикапов и Профи. План на следующий год – 300 машин и открытие дилерских центров в Канкуне и Гвадалахаре.

А еще летом 2019 года в Мексике заработает UAZ Off-road Driving School, то бишь фирменная школа экстремального вождения на бездорожье. Иными словами, вокруг бренда УАЗ будет создан своеобразный клуб по интересам, формироваться особая культура и стиль жизни с суровыми машинами на природе. Подобные школы есть у марок Jeep и Land Rover, но «уазики» выгодно отличаются от них доступной ценой и более брутальным имиджем, так что у любителей оффроудного экспириенса, коих в Мексике хватает, они могут быстро заслужить статус культовых. Так в свое время произошло с мотоциклами Урал, которые, несмотря на свои посредственные потребительские характеристики, были на ура встречены в Америке и именно во многом благодаря экспорту Ирбитский мотоциклетный завод сегодня держится на плаву.