Подделкам — бой! Ferrari засудила тюнинг-ателье Mansory за имитацию гиперкара FXX-K

Ferrari FXX-K — это гибридный трековый гиперкар мощностью 1050 л.с., сделанный на базе дорожной модели LaFerrari и выпущенный тиражом 40 экземпляров в период с 2015 по 2017 год. Машины эти не предназначены ни для дорог, ни для гонок, а являются своего рода техническим экзерсисом, сделанным для самых состоятельных клиентов Скудерии. Хранятся гиперкары FXX-K у самой компании Ferrari, а их владельцы, осмелившиеся выложить по 2,6 млн долларов за экземпляр, приезжают на трек-дни и специальные мероприятия, чтобы насладиться выдающимися динамическими качествами этих машин.

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Короче говоря, Ferrari FXX-K — это очень крутая машина, которую не встретишь на обычных дорогах. Другое дело модель 488 GTB (выпускалась с 2015 по 2019 год) — массовая в масштабах Скудерии, стоимостью около 250 тысяч долларов, для которой фирма Mansory в 2016 году предложила комплексный пакет доработок (внешний вид, салон, апгрейд подвески и двигателя) и назвала это дело 4XX Siracusa.



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На Mansory 4XX Siracusa отдача стоковой 3,9-литровой «битурбовосьмёрки» повышена с 670 л.с. и 760 Нм до 790 л.с. и 870 Нм, время разгона до «сотни» сократилось с 3,0 до 2,9 с, максимальная скорость выросла с 330 до 341 км/ч. В подвеску установили, новые, более короткие пружины, которые позволили уменьшить дорожные просвет на 20 мм. Но самое интересное — это внешний аэродинамический обвес, копирующий эстетику FXX-K: «нос», оформление переднего бампера с боковыми закрылками, короткие «крылышки» на корме и развитый диффузор.



Mansory 4XX Siracusa

Получилось, что 488 GTB стараниями немецкого ателье стал похож на более статусный FXX-K, и это очень не понравилось компании Ferrari, несмотря на то, что все заводские шильдики и эмблемы с гарцующим жеребцом Mansory со своей модели 4XX Siracusa благоразумно убрала. Ferrari подала заявление в суд о нарушении её авторских прав на дизайн FXX-K, и хотя были скопированы лишь отдельные элементы, да и то не дословно, суд в результате разбирательства пришёл к выводу, что права Ferrari действительно нарушены и, как сообщает Reuters, в четверг вынес вердикт в пользу Скудерии. Теперь Mansory будет вынуждена снять с продажи модель 4XX Siracusa, по крайней мере, на территории Европы.



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Для автопроизводителей лакшери-сегмента это довольно важный прецедент, потому что подделок на рынке становится всё больше: на днях в профильных СМИ мелькала новость о том, что китайская фирма Carbest предлагает за 1000 евро комплект кузовных деталей, превращающий «дежурный» Mercedes-Benz E-класса в Mercedes-Maybach, и вряд ли в концерне Daimler пришли в восторг от этих сообщений.



При этом, согласитесь, есть разница между дешёвым обвесом из Китая и довольно качественным продуктом от Mansory. Тут же возникает вопрос, имеют ли право на существование такие машины, как SVE Oletha — купе с углепластиковым кузовом по мотивам родстера BMW Z8. Ждём судебного иска от BMW?

Добавим, что не всегда подобные судебные иски заканчиваются в пользу правообладателя: в прошлом году компания Jaguar Land Rover проиграла в суде дело против Ineos Automotive, которая разработала рамный внедорожник Grenadier по мотивам классического Land Rover Defender.

