Бизнес ×
  • Подделкам — бой! Ferrari засудила тюнинг-ателье Mansory за имитацию гиперкара FXX-K

Подделкам — бой! Ferrari засудила тюнинг-ателье Mansory за имитацию гиперкара FXX-K

29.10.2021 144 0 0

Суд Европейского союза в Люксембурге признал, что немецкое тюнинг-ателье Mansory Design & Holding GmbH нарушило авторские права компании Ferrari, выпустив обвес для модели 488 GTB, стилизованный под на порядок более дорогую трековую модель FXX-K.

 

Ferrari FXX-K — это гибридный трековый гиперкар мощностью 1050 л.с., сделанный на базе дорожной модели LaFerrari и выпущенный тиражом 40 экземпляров в период с 2015 по 2017 год. Машины эти не предназначены ни для дорог, ни для гонок, а являются своего рода техническим экзерсисом, сделанным для самых состоятельных клиентов Скудерии. Хранятся гиперкары FXX-K у самой компании Ferrari, а их владельцы, осмелившиеся выложить по 2,6 млн долларов за экземпляр, приезжают на трек-дни и специальные мероприятия, чтобы насладиться выдающимися динамическими качествами этих машин.

Ferrari FXX-K
1 / 6
Ferrari FXX-K
2 / 6
Ferrari FXX-K
3 / 6
Ferrari FXX-K
4 / 6
Ferrari FXX-K
5 / 6
Ferrari FXX-K
6 / 6

Короче говоря, Ferrari FXX-K — это очень крутая машина, которую не встретишь на обычных дорогах. Другое дело модель 488 GTB (выпускалась с 2015 по 2019 год) — массовая в масштабах Скудерии, стоимостью около 250 тысяч долларов, для которой фирма Mansory в 2016 году предложила комплексный пакет доработок (внешний вид, салон, апгрейд подвески и двигателя) и назвала это дело 4XX Siracusa.

Mansory 4XX Siracusa
1 / 4
Mansory 4XX Siracusa
2 / 4
Mansory 4XX Siracusa
3 / 4
Mansory 4XX Siracusa
4 / 4

На Mansory 4XX Siracusa отдача стоковой 3,9-литровой «битурбовосьмёрки» повышена с 670 л.с. и 760 Нм до 790 л.с. и 870 Нм, время разгона до «сотни» сократилось с 3,0 до 2,9 с, максимальная скорость выросла с 330 до 341 км/ч. В подвеску установили, новые, более короткие пружины, которые позволили уменьшить дорожные просвет на 20 мм. Но самое интересное — это внешний аэродинамический обвес, копирующий эстетику FXX-K: «нос», оформление переднего бампера с боковыми закрылками, короткие «крылышки» на корме и развитый диффузор.

Mansory 4XX Siracusa

Получилось, что 488 GTB стараниями немецкого ателье стал похож на более статусный FXX-K, и это очень не понравилось компании Ferrari, несмотря на то, что все заводские шильдики и эмблемы с гарцующим жеребцом Mansory со своей модели 4XX Siracusa благоразумно убрала. Ferrari подала заявление в суд о нарушении её авторских прав на дизайн FXX-K, и хотя были скопированы лишь отдельные элементы, да и то не дословно, суд в результате разбирательства пришёл к выводу, что права Ferrari действительно нарушены и, как сообщает Reuters, в четверг вынес вердикт в пользу Скудерии. Теперь Mansory будет вынуждена снять с продажи модель 4XX Siracusa, по крайней мере, на территории Европы.

Mansory 4XX Siracusa Spider
1 / 5
Mansory 4XX Siracusa Spider
2 / 5
Mansory 4XX Siracusa Spider
3 / 5
Mansory 4XX Siracusa Spider
4 / 5
Mansory 4XX Siracusa Spider
5 / 5

Для автопроизводителей лакшери-сегмента это довольно важный прецедент, потому что подделок на рынке становится всё больше: на днях в профильных СМИ мелькала новость о том, что китайская фирма Carbest предлагает за 1000 евро комплект кузовных деталей, превращающий «дежурный» Mercedes-Benz E-класса в Mercedes-Maybach, и вряд ли в концерне Daimler пришли в восторг от этих сообщений.

При этом, согласитесь, есть разница между дешёвым обвесом из Китая и довольно качественным продуктом от Mansory. Тут же возникает вопрос, имеют ли право на существование такие машины, как SVE Oletha — купе с углепластиковым кузовом по мотивам родстера BMW Z8. Ждём судебного иска от BMW?

Добавим, что не всегда подобные судебные иски заканчиваются в пользу правообладателя: в прошлом году компания Jaguar Land Rover проиграла в суде дело против Ineos Automotive, которая разработала рамный внедорожник Grenadier по мотивам классического Land Rover Defender.

спортивные авто тюнинг суперкары законы бизнес Ferrari Ferrari 488

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: 22 сайлентблока задней подвески и опасная турбошестёрка Неплохое качество металла, добротный салон: кажется, что, несмотря на возраст, приближающийся к 20 годам, Volvo S80 первого поколения – неплохой вариант бизнес-класса в ценовом сегменте «до... 958 0 0 27.10.2021
Статьи / Авто недели Дорог, но все еще достоин: стоит ли покупать Lexus RX III за 2,3 миллиона рублей Цены на подержанные автомобили растут вслед за стоимостью новых. Год-полтора назад мы выбирали за 2-2,5 миллиона крупный кроссовер вроде Ford Explorer V или даже Nissan Patrol VI, а сейчас... 3425 1 1 26.10.2021
Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 2304 0 0 25.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60740 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30235 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26417 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings