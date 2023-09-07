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Polestar Synergy: шведский суперкар станет серийным, но пока только в виде игрушки

07.09.2023 113 0 0

Одной из самых ярких премьер проходящей на этой неделе в Мюнхене выставки IAA Mobility стал концепт Synergy шведской компании Polestar, входящей в состав китайского холдинга Geely. Polestar Synergy появился в результате международного конкурса дизайнеров и сотрудничества с легендарным игрушечным брендом Hot Wheels американской компании Mattel.

Hot Wheels давно сотрудничает с автопроизводилями, в результате этих коллабораций свет увидели сотни интереснейших проектов, воплощённых в основном в виде игрушечных моделей в масштабе 1:64. Бренд Hot Wheels был основан в 1968 году как сугубо детский: забавные, часто карикатурные модельки с крепким литым металлическим корпусом предназначены для спуска по сборному пластиковому треку. Примерно с конца 90-х продукция Hot Wheels стала объектом коллекционирования вполне взрослой и состоятельной публики, раритетные модельки стоят как настоящие новые авто — десятки тысяч долларов. Сегодня Hot Wheels выпускает модельки почти всех известных автомобильных брендов, теперь к ним присоединился и Polestar. В рамках выставки IAA Mobility объявлено, что Hot Wheels выпустит игрушечные копии серийных моделей Polestar, а вишенкой на торте стал совместный проект Polestar Synergy.

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Polestar Synergy родился в результате международного конкурса дизайнеров: из более чем 600 участников были отобраны десять, а затем жюри оставило только троих — двух для работы над экстерьером (Девашиш Дешмук и Свапнил Десаи из Франции) и одного для работы над интерьером (Инсян Ли из Китая). В течение полугода победители конкурса вместе с командой штатных дизайнеров Polestar трудились над окончательным обликом суперкара, результат в виде полноразмерного макета представлен на выставке IAA Mobility, отсюда Synergy отправится в международное турне и рано или поздно воплотится в серийную игрушку.

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В теории возможен и настоящий суперкар Polestar по мотивам концепта Synergy, ведь пока крайней из анонсированных моделей шведского бренда является купе-кабриолет Polestar 6, его производство должно начаться в 2026 году. Как будет дальше развиваться модельный ряд Polestar, пока не объявлено, но с учётом того, что Polestar позиционируется как спортивная марка и всё время держит в фокусе внимания Porsche, то появление в продуктовой линейке флагманского электрического суперкара выглядело бы вполне логично — он стал бы шведским ответом на немецкий Porsche Mission X.

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О технической начинке Polestar Synergy информации нет, потому что нет и самой технической начинки, но в арсенале холдинга Geely есть уже несколько сверхмощных моделей, в том числе совсем свежий Zeekr 001 FR, так что найти подходящее «железо» для шведского суперкара не составит труда. Габаритная длина Polestar Synergy — 4,56 м, высота — 1,07 м. Кокпит рассчитан только на пилота, для посадки необходимо откинуть вперёд огромную крышку-колпак.

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Детальная проработка концепта намекает на то, что мы можем увидеть его не только в блистерах Hot Wheels, но и в популярных компьютерных играх.

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