Полноприводный кроссовер Evolute i-Space: объявлена цена

Появление у кроссовера Evolute i-Space полного привода официально анонсировали в декабре прошлого года. А теперь производитель назвал цену новой версии, такой паркетник уже доступен к покупке. Напомним, гибрид i-Space пополнил гамму созданного компанией Моторинвест российского бренда Evolute в 2024-м. Как и прочие Эволюты, кроссовер «заимствован» из обширного портфолио концерна Dongfeng: донором для него стал Fengon E5. Минувшей осенью наш паркетник пережил рестайлинг. Также добавим, что производство всех Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Силовая установка обновленного переднеприводного Evolute i-Space включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (90 л.с., 125 Нм), электромотор мощностью 218 л.с. (330 Нм) и батарею емкостью 25,1 кВт*ч. А на задней оси полноприводного кроссовера установлен дополнительный электродвигатель, суммарная отдача этой версии – 367 л.с. и 470 Нм. При этом в Evolute отметили, что «налогооблагаемая мощность составляет всего 159 л.с.».

Согласно брошюре, только на электротяге i-Space с полным приводом проедет 124 км по циклу WLTC, совокупная дальнобойность – 1000 км. Показатели переднеприводного гибрида – 165 и 1250 км соответственно. С места до 100 км/ч полноприводная версия разгоняется за 7,1 секунды, переднеприводная – за 7,8 секунды. Максимальная скорость едина для всех исполнений – 180 км/ч.

Evolute i-Space 4WD доступен только с пятиместным салоном, хотя переднеприводный паркетник бывает еще и семиместным. Как и кроссовер с передним приводом, полноприводный предложен в единственной богатой комплектации, оснащение одинаковое: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, панорамный люк, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и сидений первого и второго рядов (кресла также имеют вентиляцию), виртуальная приборка на 8,8 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма и российскими онлайн-сервисами, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и слежения за разметкой.

Рекомендованная цена полноприводного Evolute i-Space – 3 790 000 рублей. Переднеприводный пятиместный гибрид сегодня стоит 3 485 000 рублей, семиместный – 3 585 000 рублей. При этом можно воспользоваться программой господдержки.