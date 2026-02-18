Полноприводный кроссовер Toyota C-HR: дешевле брата Subaru Uncharted в аналогичных версиях

Компания Toyota объявила цены компактного электрического паркетника для США. Там модель представлена исключительно с двухмоторным полным приводом, на выбор предложены две комплектации.

Возвращение в Штаты кроссовера с индексом C-HR компания Тойота анонсировала в мае 2025-го. А теперь американское подразделение марки раскрыло цены модели, вдобавок на местном потребительском сайте заработал конфигуратор. Поставки «живых» машин дилерам стартуют в марте текущего года. Напомним, под именем Toyota C-HR в США представлен электрокар на платформе e-TNGA, который в Европе зовется Toyota C-HR+. И лишь название и роднит «электрички» с актуальным паркетником второго поколения с ДВС.

Toyota C-HR, комплектация SE 1 / 2 Toyota C-HR, комплектация SE 2 / 2

В плане дизайна американский и европейский электрокроссы в целом повторяют друг друга. Паркетник Toyota C-HR/C-HR+ имеет купеобразный кузов, двухэтажную головную оптику, массивные бамперы. Ручки задних дверей спрятаны сверху – как у глобального C-HR предыдущей генерации. В салоне новинки установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы (приборный экран придвинут вплотную к стеклу), трехспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель.

Toyota C-HR, комплектация SE

Длина адресованного США свежего Toyota C-HR равна 4519 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1621 мм, колесная база – 2751 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 203 мм.

Toyota C-HR, комплектация XSE 1 / 6 Toyota C-HR, комплектация XSE 2 / 6 Toyota C-HR, комплектация XSE 3 / 6 Toyota C-HR, комплектация XSE 4 / 6 Toyota C-HR, комплектация XSE 5 / 6 Toyota C-HR, комплектация XSE 6 / 6

В Штатах кроссовер предложен только с двухмоторным полным приводом, тогда как в Европе у Плюса еще есть переднеприводная версия. Двигатели американского паркетника вместе выдают 343 л.с., ему положена батарея емкостью 74 кВт*ч. Заявленный запас хода модели с 18-дюймовыми колесами – 462 км по циклу EPA, с 20-дюймовыми – 439 км. С 0 до 97 км/ч кроссовер разгоняется за 4,9 секунды.

Toyota C-HR, комплектация SE 1 / 3 Toyota C-HR, комплектация SE 2 / 3 Toyota C-HR, комплектация SE 3 / 3

Американцам Toyota C-HR доступен в двух комплектациях. В списке оборудования начальной версии SE значатся: электропривод багажной двери, 7-дюймовый приборный экран, планшет мультимедиа на 14 дюймов, две площадки для беспроводной зарядки смартфонов, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон). Исполнение XSE – это еще цифровое салонное зеркало, «память» настроек водительского сиденья, камеры кругового обзора и система помощи в пробках. За доплату для топового паркетника можно заказать панорамную крышу и подогрев задних сидений.

Toyota C-HR, комплектация XSE 1 / 5 Toyota C-HR, комплектация XSE 2 / 5 Toyota C-HR, комплектация XSE 3 / 5 Toyota C-HR, комплектация XSE 4 / 5 Toyota C-HR, комплектация XSE 5 / 5

Без учета налогов и доставки Toyota C-HR SE обойдется в 37 000 долларов (около 2,8 млн рублей по текущему курсу), C-HR XSE оценили в 39 000 долларов (2,97 млн рублей).

Между тем у модели Тойоты есть родной брат – Subaru Uncharted. И паркетник Subaru в полноприводных версиях в Штатах дороже C-HR. Хотя, как уточняют американские СМИ, обе модели в США поставляют с японского завода. За Uncharted 4WD с той же техникой там просят 39 795 – 43 795 долларов (тоже без налогов и доставки; 3,03 млн – 3,33 млн рублей). Впрочем, электрокросс Subaru еще бывает в переднеприводном исполнении с 224-сильным мотором, такой кроссовер стоит 34 995 долларов (2,7 млн рублей).