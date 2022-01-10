Получение прав по-новому: билеты для теоретического экзамена хотят изменить

В России профильные ведомства продолжают думать о том, как можно снизить уровень аварийности на дорогах. В частности, в МВД озаботились вопросом снижения количества тех ДТП, которые происходят по вине начинающих автомобилистов. Судя по статистике ГИБДД, в стране за январь-ноябрь 2021 года было зафиксировано свыше 7 тыс. происшествий с участием водителей со стажем управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 тыс. получили травмы.



Чтобы уменьшить и число аварий, и уровень смертности в них, в Министерстве внутренних дел РФ решили заняться вопросом подготовки будущих водителей. Так, речь идёт об изменении вопросов, из которых формируются билеты для сдачи теоретического этапа экзамена (для получения прав). О том, что работы по переработке билетов для кандидатов в водители уже ведутся, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как пояснили в ведомстве, изменение экзаменационных билетов для теоретического экзамена на права необходимо, чтобы у будущих водителей «сформировалось понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях». То есть таким образом в МВД планируют избавиться от проблемы заучивания, когда кандидаты просто знают, какой ответ нужно выбрать, но не вникают в суть экзаменационного вопроса.



Как отметили в агентстве, в ведомстве пытаются добиться от кандидатов «осознанного понимания безопасных действий при управлении ТС в различных дорожных ситуациях», при этом те должны учитывать «психологические аспекты поведения» иных участников дорожного движения. Когда именно будут готовы новые билеты для теоретического этапа экзамена, в ведомстве пока не сообщают.

Законодатели меняют нормы, касающиеся подготовки будущих водителей уже не первый год. Так, прошлой весной в силу вступили новые правила сдачи экзамена на права, правда, тогда теоретическая часть осталась прежней, а изменения коснулись практической части: два этапа – «Площадку» и «Город» объединили в одну общую часть. Все требуемые упражнения разрешено выполнять в рамках «Города».



Напомним, на сегодняшний день кандидатам требуется за 20 минут ответить на двадцать вопросов, составляющих четыре тематических блока. В случае неверного ответа на вопрос кандидата ждёт пять дополнительных вопросов из того же тематического блока (и пять дополнительных минут). Если неправильных ответов на вопросы из разных тематических блоков два, то отвечающему придётся ответить на 10 дополнительных вопросов. Не сдают те, у кого три неправильных ответа в разных блоках или же два неправильных ответа в одном тематическом блоке.

В конце прошлого года стало известно о том, что водителей в России всё-таки хотят поделить на любителей и профессионалов. Соответствующий законопроект Минтранс РФ разработал ещё в 2019 году. Ранее на него были отрицательные отзывы, так как предполагалось, что это приведёт к снижению качества обучения будущих водителей. Но инициаторы всё-таки намерены вернуться к обсуждению вопроса.

