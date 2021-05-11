Получивший модные фонари «другой» Volkswagen Passat показался на официальных фото

Рестайлинговый седан скоро стартует на китайском рынке, причем там это уже вторая модернизация за непродолжительное время. Машине подправили облик, двигатели же, по предварительным данным, прежние.

Под хорошо знакомым нам именем Passat в Китае сегодня продают «четырехдверку», которая внешне заметно отличается от глобальной модели. При этом «мировой» седан там тоже представлен, но он зовется Magotan. Дело в том, что за выпуск местного Пассата отвечает СП SAIC Volkswagen, тогда как Magotan производит FAW Volkswagen. В общем, обычная практика для КНР. В начале этого года китайский VW Passat слегка обновился: «традиционный» седан обрел передний бампер от гибридной версии, в салоне установили сенсорный блок управления «климатом». А скоро на рынок выйдет «четырехдверка», пережившая полноценный рестайлинг. Такой Пассат засветился на снимках «поднебесного» минпрома еще в марте, теперь же опубликованы официальные изображения.

Обновленный VW Passat для Китая 1 / 2 Обновленный VW Passat для Китая 2 / 2

Передний бампер снова заменили, подретуширована головная оптика. На радиаторной решетке стало больше «штрихов», посередине появилась сплошная линия (судя по всему, она светится), а нижнюю хромированную плашку сделали тоньше, вдобавок она отныне «подпирает» фары. Кстати, у решетки два варианта оформления, хотя второй еще не показали: седан также можно будет приобрести с более мелкими «пунктирами» спереди, напоминающими «точечный» узор Мерседесов. «Фишка» подзаряжаемого гибрида – светодиодные «подковы» ходовых огней. Наконец, китайский VW Passat обрел новые задние фонари, сделанные в виде модной ныне единой плашки.



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Длина стандартной «четырехдверки» выросла – теперь те же 4948 мм, что и у локального Passat PHEV (длина дореформенного обычного седана составляет 4933 мм). Остальные габариты не изменились (едины для обеих версий): ширина – 1836 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2871 мм (европейский VW Passat компактнее).



Обновленный VW Passat для Китая на фото местного минпрома 1 / 2 Обновленный VW Passat для Китая на фото местного минпрома 2 / 2

Интерьер пока засекречен. Не исключено, что модели досталась новая мультимедийная система с обособленным экраном (у дореформенного седана тачскрин встроен в переднюю панель) – в частности, такой комплекс получил китайский рестайлинговый VW Teramont.



Техника, согласно документам сертификационного органа, прежняя: «традиционный» седан VW Passat в Поднебесной доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), у Passat PHEV установка на основе того же 1.4 TSI. Нынешняя «четырехдверка» с ДВС имеет семиступенчатую роботизированную коробку DSG – скорее всего, она перешла и на обновленную модель.

Китайский VW Passat после предыдущей модернизации 1 / 3 Китайский VW Passat после предыдущей модернизации 2 / 3 Китайский VW Passat после предыдущей модернизации 3 / 3

В Китае обновленный седан стартует в ближайшее время. Следом, скорее всего, модернизируют и VW Magotan, а там, глядишь, и глобальный Пассат дождется обновок.

