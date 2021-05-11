Получивший модные фонари «другой» Volkswagen Passat показался на официальных фото

Под хорошо знакомым нам именем Passat в Китае сегодня продают «четырехдверку», которая внешне заметно отличается от глобальной модели. При этом «мировой» седан там тоже представлен, но он зовется Magotan. Дело в том, что за выпуск местного Пассата отвечает СП SAIC Volkswagen, тогда как Magotan производит FAW Volkswagen. В общем, обычная практика для КНР. В начале этого года китайский VW Passat слегка обновился: «традиционный» седан обрел передний бампер от гибридной версии, в салоне установили сенсорный блок управления «климатом». А скоро на рынок выйдет «четырехдверка», пережившая полноценный рестайлинг. Такой Пассат засветился на снимках «поднебесного» минпрома еще в марте, теперь же опубликованы официальные изображения.
Передний бампер снова заменили, подретуширована головная оптика. На радиаторной решетке стало больше «штрихов», посередине появилась сплошная линия (судя по всему, она светится), а нижнюю хромированную плашку сделали тоньше, вдобавок она отныне «подпирает» фары. Кстати, у решетки два варианта оформления, хотя второй еще не показали: седан также можно будет приобрести с более мелкими «пунктирами» спереди, напоминающими «точечный» узор Мерседесов. «Фишка» подзаряжаемого гибрида – светодиодные «подковы» ходовых огней. Наконец, китайский VW Passat обрел новые задние фонари, сделанные в виде модной ныне единой плашки.
Длина стандартной «четырехдверки» выросла – теперь те же 4948 мм, что и у локального Passat PHEV (длина дореформенного обычного седана составляет 4933 мм). Остальные габариты не изменились (едины для обеих версий): ширина – 1836 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2871 мм (европейский VW Passat компактнее).
Интерьер пока засекречен. Не исключено, что модели досталась новая мультимедийная система с обособленным экраном (у дореформенного седана тачскрин встроен в переднюю панель) – в частности, такой комплекс получил китайский рестайлинговый VW Teramont.
Техника, согласно документам сертификационного органа, прежняя: «традиционный» седан VW Passat в Поднебесной доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (186 или 220 л.с.), у Passat PHEV установка на основе того же 1.4 TSI. Нынешняя «четырехдверка» с ДВС имеет семиступенчатую роботизированную коробку DSG – скорее всего, она перешла и на обновленную модель.
В Китае обновленный седан стартует в ближайшее время. Следом, скорее всего, модернизируют и VW Magotan, а там, глядишь, и глобальный Пассат дождется обновок.
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