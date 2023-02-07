Пополнение из Азии: BAW может начать продавать легковые автомобили в РФ

Китайские компании в прошлом году нарастили усилия по увеличению доли на авторынке РФ: появились новые бренды, вернулись уже знакомые россиянам, значительно возросло количество моделей. Некоторые производители начали сотрудничать с местными компаниями и заводами, чтобы в той или иной форме попасть на конвейеры в РФ. В текущем году процесс продолжается: теперь в продажу могут поступить легковые автомобили BAW.

На фото: маленький электрокар BAW

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на петербургский комитет по внешним связям, дилер «Рольф» и китайская компания BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) достигли предварительной договоренности о продажах легковых машин марки в Северной столице. «Сейчас готовятся соглашения. Наша сторона заинтересована в том, чтобы реализовать поставки в течение нескольких месяцев, – пояснил зампред комитета Арби Абубакаров. – В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос».



По словам вице-президента торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Екатерины Лебедевой, на сегодняшний день запрос на продажи легковых машин BAW в городе поступил и от другого дилера, но в ТТП не стали рассекречивать название этой компании.

На фото: пикап BAW

История компании BAW (штаб-квартира в Пекине) началась в 1953 году, она входит в состав китайской группы BAIC. Кстати, по неофициальным данным, модели этой китайской марки в дальнейшем могут начать выпускать на мощностях калининградского мультибрендового предприятия «Автотор». Вероятно, их могут производить под брендом Beijing.



Производитель BAW выпускает как гражданский, так и военный грузовой и легковой транспорт. У компании помимо основного завода есть несколько СП: Beijing Jeep, Beijing Automobile Assembly и Foton Motor. Отметим, актуальная легковая линейка у бренда BAW весьма скромная, она включает в себя субкомпактный трёхдверный электрокар, минивэн и пикап. Какие именно модели могут в итоге оказаться на российском рынке, пока не сообщается, известно лишь, что они будут относиться к экономклассу.

На фото: минивэн BAW

Компания BAW вышла на российский рынок в 2006 году, как эксклюзивный дистрибьютор коммерческой техники. В Ульяновске было создано совместное предприятие между BAIC и российской компанией «Бау-Рус мотор корпорэйшн». Однако в 2015-м продажи моделей марки в РФ просели на 70%, а в результате годом позже «Бау-Рус мотор корпорэйшн» была объявлена банкротом, завод закрыли.



По словам генерального директора InfoLine Ивана Федякова, на которого ссылается издание, российские партнёры, которые заключат соглашение с BAW об официальных продажах машин в РФ, получат в том числе и доступ к поставкам комплектующих из Китая, а также гарантии обслуживания в сервисных центрах. Он предполагает, что в стране будет определённый спрос на модели марки, но, вероятно, объём поставок будет ограничен несколькими тысячами единиц в год.