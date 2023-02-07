Заводы ×
  • Пополнение из Азии: BAW может начать продавать легковые автомобили в РФ

Пополнение из Азии: BAW может начать продавать легковые автомобили в РФ

07.02.2023 11 1 0

О поставках машин китайской марки в Санкт-Петербург пытается договориться российский дилер «Рольф», пока что переговоры продолжаются.

Китайские компании в прошлом году нарастили усилия по увеличению доли на авторынке РФ: появились новые бренды, вернулись уже знакомые россиянам, значительно возросло количество моделей. Некоторые производители начали сотрудничать с местными компаниями и заводами, чтобы в той или иной форме попасть на конвейеры в РФ. В текущем году процесс продолжается: теперь в продажу могут поступить легковые автомобили BAW.

На фото: маленький электрокар BAW

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на петербургский комитет по внешним связям, дилер «Рольф» и китайская компания BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) достигли предварительной договоренности о продажах легковых машин марки в Северной столице. «Сейчас готовятся соглашения. Наша сторона заинтересована в том, чтобы реализовать поставки в течение нескольких месяцев, – пояснил зампред комитета Арби Абубакаров. – В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос».

По словам вице-президента торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Екатерины Лебедевой, на сегодняшний день запрос на продажи легковых машин BAW в городе поступил и от другого дилера, но в ТТП не стали рассекречивать название этой компании.

На фото: пикап BAW

История компании BAW (штаб-квартира в Пекине) началась в 1953 году, она входит в состав китайской группы BAIC. Кстати, по неофициальным данным, модели этой китайской марки в дальнейшем могут начать выпускать на мощностях калининградского мультибрендового предприятия «Автотор». Вероятно, их могут производить под брендом Beijing.

Производитель BAW выпускает как гражданский, так и военный грузовой и легковой транспорт. У компании помимо основного завода есть несколько СП: Beijing Jeep, Beijing Automobile Assembly и Foton Motor. Отметим, актуальная легковая линейка у бренда BAW весьма скромная, она включает в себя субкомпактный трёхдверный электрокар, минивэн и пикап. Какие именно модели могут в итоге оказаться на российском рынке, пока не сообщается, известно лишь, что они будут относиться к экономклассу.

На фото: минивэн BAW

Компания BAW вышла на российский рынок в 2006 году, как эксклюзивный дистрибьютор коммерческой техники. В Ульяновске было создано совместное предприятие между BAIC и российской компанией «Бау-Рус мотор корпорэйшн». Однако в 2015-м продажи моделей марки в РФ просели на 70%, а в результате годом позже «Бау-Рус мотор корпорэйшн» была объявлена банкротом, завод закрыли.

По словам генерального директора InfoLine Ивана Федякова, на которого ссылается издание, российские партнёры, которые заключат соглашение с BAW об официальных продажах машин в РФ, получат в том числе и доступ к поставкам комплектующих из Китая, а также гарантии обслуживания в сервисных центрах. Он предполагает, что в стране будет определённый спрос на модели марки, но, вероятно, объём поставок будет ограничен несколькими тысячами единиц в год.

дилер Россия авторынок производство бизнес заводы BAW BAIC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
07.02.2023 18:11
Иннокентий Мамикон

нет, пожалуйста, не надо. остановитесь

Новые статьи

Статьи / Бизнес Новый год – новый рынок: какие машины активнее всего покупают по параллельному импорту в январе На российском автомобильном рынке ещё в прошлом году сложилась уникальная ситуация, при которой у него больше нет основных понятий рынка – спроса и предложения. Точнее, понятия вроде бы и ес... 63 0 0 07.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Я попал в ДТП с сельскохозяйственным животным: кто будет виноват и как получить выплату Недавно мы разобрались с тем, как наказывают тех участников движения, у которых нет и никогда не было прав. Там же мы попутно узнали, что погонщик стада по ПДД является водителем, хотя ему... 241 0 1 06.02.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Honda Accord VIII Стоит в сети упомянуть Honda Accord восьмого поколения, как немедленно начинается яростный флуд: «овощ или не овощ», «едет – не едет», стоит ли платить «налог за одного лишнего японского пон... 3150 6 1 05.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22907 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11179 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9680 3 2 11.11.2022
Change privacy settings