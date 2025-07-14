Популярный кроссовер Kia Sorento получил порцию обновок

Новый модельный год принес крупному кроссоверу Kia другой руль, еще пересмотрен состав комплектаций. Технику реформы не затронули: как и прежде, на родине модель доступна с бензиновым или дизельным моторами, есть и гибрид.

Кроссовер Kia Sorento актуального поколения с заводским индексом MQ4 в строю с 2020 года. В 2023-м модель пережила масштабный рестайлинг: тогда SUV получил вертикальные блоки фар, иные радиаторную решетку и бамперы, а в салоне установили единое изогнутое табло. Клиентам новый дизайн Sorento пришелся по душе. Так, согласно статистике самой Kia, в глобальном масштабе по итогам шести месяцев 2025-го в личном зачете марки кроссовер занял третью строчку – по всему миру было реализовано свыше 137 000 единиц (на первом месте находится Sportage, на втором – Seltos). Более того, сейчас Kia Sorento является самой востребованной моделью всего корейского рынка: по данным уже местных СМИ, за полгода реализовано 51 529 шт. Тем не менее Kia не забывает модернизировать свой бестселлер: на родине сегодня стартовал Sorento следующего, уже 2026 модельного года.

Kia Sorento нового модельного года 1 / 5 Kia Sorento нового модельного года 2 / 5 Kia Sorento нового модельного года 3 / 5 Kia Sorento нового модельного года 4 / 5 Kia Sorento нового модельного года 5 / 5

Внешность на этот раз менять не стали, разве что для гибрида HEV (то есть без возможности зарядки от электросети) предусмотрены 19-дюймовые диски нового дизайна. Главная обновка внутри – четырехспицевый приплюснутый руль, тогда как прежний Kia Sorento имеет круглую трехспицевую «баранку». Кроме того, была расширена фоновая подсветка – она отныне охватывает и карманы в передних дверях.

Интерьер Kia Sorento нового модельного года 1 / 6 Интерьер Kia Sorento нового модельного года 2 / 6 Интерьер Kia Sorento нового модельного года 3 / 6 Интерьер Kia Sorento нового модельного года 4 / 6 Интерьер Kia Sorento нового модельного года 5 / 6 Салон Kia Sorento предыдущего модельного года 6 / 6

Также перетряхнули состав комплектаций. Все исполнения Kia Sorento-2026 теперь имеют улучшенную систему удержания в полосе движения и систему контроля хвата руля. А вторая по старшинству комплектация получила цифровой ключ последнего поколения и сенсорные ручки дверей (электроника разблокирует двери, как только владелец дотронется до крохотной панели, встроенной в ручку).

Топовый Kia Sorento X-Line 1 / 2 Топовый Kia Sorento X-Line 2 / 2

Наконец, топ-версия Gravity переименована в X-Line. Отметим, последнее обозначение Kia обычно использует для «внедорожных» вариантов своих машин. Однако в Корее Sorento X-Line от прочих исполнений отличается лишь решеткой радиатора (у нее свой узор) и расширенным черным декором. Обновки для самой дорогой комплектации в 2026 модельном году помимо названия – выполненные в черном же эмблемы марки и колпаки колес. К слову, в гамме американского рестайлингового Kia Sorento все же присутствует более «суровая» модификация, только она зовется X-Pro.

Вся техника прежняя. На домашнем рынке Kia Sorento предложен с бензиновой турбочетверкой 2.5 (281 л.с.) и турбодизелем 2.2 (194 л.с.). Силовая установка гибридного кроссовера включает бензиновый турбомотор 1.6 (180 л.с.) и электродвигатель (65 л.с.). Машины только с ДВС комплектуются восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, гибриду положен классический шестиступенчатый автомат. Все модификации бывают с передним или полным приводом.

Цена Kia Sorento нового модельного года начинается с отметки 35,8 млн вон, что эквивалентно примерно 2,04 млн рублей по текущему курсу.