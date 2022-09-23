Porsche готовит 718 Boxster нового поколения: первое изображение

Компания Porsche наладила выпуск спорткара Boxster в 1996 году, модель актуального поколения появилась в 2016-ом. Совокупные продажи родстера Boxster и купе Cayman в Европе постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Так, в пиковом для автомобиля 2017 году старосветским дилерам удалось реализовать 8438 экземпляров, тогда как по итогам 2021-го результат составил всего 5667 единиц (почти на 15% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). В текущем году у Boxster / Cayman по-прежнему минус: за первые семь месяцев европейцы купили 3121 шт., что на 18,4% меньше, чем в январе-июле предыдущего года.

На фото: Porsche 718 Boxster T

Сейчас немецкая компания занимается разработкой преемника Porsche 718 Boxster, как сообщалось ранее, у него будет полностью электрическая «начинка». Известно, что по плану производителя, родстер нового поколения должен появиться до середины текущего десятилетия, ранее об этом в том числе говорил нынешний глава концерна Volkswagen Оливер Блюм (до недавнего времени возглавлял Porsche, марка входит в состав VW). Дебют, скорее всего, пройдёт в 2024-ом, а старт продаж намечен на 2025 год.



Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть Porsche 718 Boxster нового поколения, нет. Своим вариантом экстерьера будущего «зелёного» спорткара с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что модели серьёзно пересмотрят внешность, при этом часть решений могут позаимствовать у концепта Mission R, который был представлен в сентябре 2021-го.



На фото: салон Porsche 718 Boxster T

Ожидается, что следующий Porsche 718 Boxster сохранит пропорции компактного родстера, а в его экстерьере будут объединены современный стиль с фирменными узнаваемыми чертами, присущими автомобилям бренда Porsche. У спорткара нового поколения будет тканевая крыша, заглушка на месте решётки радиатора, агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками, массивный сплиттер и большие колёса.



Рендер Porsche 718 Boxster нового поколения

По информации издания, в основу 718 Boxster может лечь разработанная для электромобилей платформа PPE, при этом тяговый аккумулятор не будет привычно расположен между осями. Вероятно, разработчики пытаются найти вариант, при котором удастся максимально опустить центр тяжести (чтобы показатели были близки вариантам с ДВС).



На фото: концепт Porsche Mission R 1 / 2 На фото: концепт Porsche Mission R 2 / 2

По предварительным данным, у нового Porsche 718 Boxster будут версии с одним электродвигателем, расположенным на задней оси (по слухам, его отдача составит около 500 л.с.), а также с двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси), совокупная мощность которой пока не раскрыта.



В конкуренты будущему родстеру немецкой марки прочат Polestar 6: концепт купе-кабриолета шведская марка представила ещё в начале марта текущего года. В прошлом месяце стало известно, что серийную версию, в основу которой ляжет этот шоу-кар, отправят в производство в 2026 году.

