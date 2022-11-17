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Porsche Macan следующего поколения: новые изображения

17.11.2022 681 0 0

Немецкая компания продолжает испытания кроссовера второй генерации, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями закамуфлированных образцов, составили своё представление о внешности будущей новинки.

 

Премьера Macan первого и единственного пока поколения состоялась в конце 2013 года, он стал вторым кроссовером в гамме Porsche после модели Cayenne. Название паркетника происходит от индонезийского слова, в переводе означающего «тигр». Macan пережил уже несколько обновлений, последнее из которых увидело свет летом прошлого года. Теперь же на очереди полностью новый кроссовер, который уже неоднократно попадался в объектив фотошпионов.

Рендер нового Macan

Макан следующего поколения будет сделан в стиле модели Taycan, также в его внешности прослеживаются черты некоторых концептов компании. Один из самых характерных элементов – узкие фары с четырьмя горизонтальными полосками светодиодов. Судя по имеющимся фотографиям, они будут отвечать только за габаритные огни и указатели поворотов, в то время как основные блоки фар по последней моде некоторых автомобильных компаний будут встроены в бампер. Боковины сделаны в стиле других моделей компании, здесь можно отметить наличие классических дверных ручек «под естественный хват». Форма бокового остекления и покатой крыши напоминает модель Cayenne Coupe, что позволяет отнести новый Макан к классу так называемых купеобразных кроссоверов. Ещё один элемент, указывающий на это – безрамочные двери, которые впервые появятся на серийном кроссовере Porsche. Задняя часть решена в стилистике вышеупомянутого Тайкана, здесь появится узкий светодиодный фонарь во всю ширину крышки багажника, а также массивная контрастная вставка в бампере с расположенной в ней нишей номерного знака.

Рендер нового Macan

Нынешний Макан построен на базе кроссовера Audi Q5, новое же поколение – совсем другой автомобиль. Он будет сделан на платформе PPE (Premium Platform Electric) и, соответственно, получит электрическую силовую установку. Эта установка аналогична модели Taycan и включает в себя два электродвигателя, по одному на каждой оси. Совокупная мощность в топовой модификации составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

Нынешний Porsche Macan
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Нынешний Porsche Macan
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Нынешний Porsche Macan
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Ранее предполагалось, что новый Макан покажут в следующем году, однако из-за проблем с программным обеспечением его дебют перенесли на 2024 год.

Между тем, компания Porsche готовится к премьере обновлённого кроссовера Cayenne.

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