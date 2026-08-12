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Porsche выпустит газы вместе с Xpeng, чтобы не платить углеродный штраф в Евросоюзе

12.08.2026 102 0 0
Porsche выпустит газы вместе с Xpeng, чтобы не платить углеродный штраф в Евросоюзе

В 2026 и 2027 годах компания Porsche объединит свои показатели выбросов CO2 с показателями Xpeng. Китайская компания продаёт в Европе уже достаточно много электромобилей, чтобы разбавить углеродный след Porsche до требуемого европейскими законами уровня.

Углеродные штрафы для автопроизводителей начали действовать в Евросоюзе в 2021 году как одна из мер стимуляции перехода на электромобили. Целевой показатель выбросов CO2 для всего парка новых автомобилей порядка 95 г/км, конкретная цифра для каждого крупного автопроизводителя высчитывается по сложной формуле. Многие производители — например, концерн Volkswagen — не вписываются в определённый им норматив и платят по итогам года сотни миллионов евро штрафов, исходя из тарифа в 95 евро с каждой проданной машины за каждый лишний г/км.

Постепенно система штрафов ужесточается и усугубляет системный кризис в европейском автопроме. Собственно, оголтелая экоповестка и стала главным драйвером этого кризиса, но у него есть и другие, социокультурные причины.

Весной 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала автопроизводителям трёхлетнюю отсрочку для достижения целевых показателей по выбросам углекислого газа, установленных на 2025 год, иначе тому же концерну Volkswagen пришлось бы, по разным оценкам, заплатить штраф в размере 1,5-2,2 млрд евро, а Volkswagen и так уже находится в глубоком кризисе — добивать его Еврокомиссия по понятным причинам не хочет, это один из столпов европейской экономики.

Отсрочка предполагает, что излишки выбросов CO2 будут компенсированы до конца 2027 года. Таким образом административный кульбит Урсулы фон дер Ляйен просто отложил решение проблемы на более поздний срок, но не избавил от неё автопроизводителей.

Руководство Volkswagen уже сейчас думает, как отчитаться перед ЕС по выбросам CO2 в конце 2027 года и, чтобы снизить потенциальный штраф, решило отцепить от Volkswagen Group компанию Porsche в отчётности по выбросам CO2.

Porsche, как известно, выпускает спортивные автомобили, которые выбрасывают в атмосферу много CO2. Электромобили Porsche не оправдали надежд, продаются плохо и не могут компенсировать эти выбросы. Решением проблемы для Porsche будет объединение показателей выбросов CO2 с показателями компании Xpeng в 2026 и 2027 годах.

По данным Schmidt Automotive Research, Xpeng в первой половине этого года продала в Европе порядка 20 000 автомобилей — это преимущественно «электрички», хотя Xpeng уже производит и plug-in гибриды последовательного типа, у которых углеродный след «по бумажке» очень маленький. Porsche, по данным ACEA, за тот же период продала в Европе 43 736 автомобилей.

Напомним, что в 2023 году Volkswagen купил 5% акций Xpeng и теперь привлёк китайскую компанию к «очистке» Porsche, так сказать, на родственных началах, но не бесплатно — Xpeng получит за свою услугу кругленькую сумму, величина которой не разглашается.

Избавление от Porsche в отчётности по выбросам CO2 вряд ли решит для Volkswagen проблему 2027, но лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать.

После завершения предоставленной автопроизводителям отсрочки по выбросам COЕврокомиссии, очевидно, придётся изобретать новые хитрые административные схемы, чтобы, с одной стороны, сохранить верность экоповестке, а с другой, — не похоронить окончательно европейскую автомобильную промышленность.

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