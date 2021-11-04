После «хаоса»: греческий двигателист-экстремал анонсировал электромобили Cubicle и Zion

Греческая компания SP Automotive вслед за готовым к производству ультракаром Chaos с бензиновым битрубомотором V10 мощностью 3107 л.с. планирует выпустить экологически чистые модели. Уже анонсированы городской электрокар Cubicle и роскошный водородный лифтбек Zion, будут и другие новинки.

Компанию Spyros Panopoulos Automotive (сокращённо SP Automotive) основал греческий инженер, гонщик и предприниматель Спирос Панопулос, который уже больше двадцати занимается 3D-моделированием, аддитивными технологиями и композитными материалами. С их помощью он научился выжимать из автомобильного «железа» невероятные характеристики: например, в 2018 году Панопулос участвовал в гонках на четверть мили на Mitsubishi Lancer Evo IX c 1,8-литровым двигателем мощностью 2880 л.с., развиваемой при 14 100 об/мин.

Услугами Панопулоса как инженера и поставщика эксклюзивных автокомпонентов, по его собственным словам, сегодня пользуются разработчики гоночных и экстремальных машин из различных областей автоспорта, в том числе из Формулы-1. Весь свой опыт работы с ДВС Панопулос аккумулировал в представленном на этой неделе ультракаре Chaos, о котором мы рассказывали в отдельной заметке. Но век ДВС в развитых странах, как известно, подходит к концу — на повестке дня стоит зелёная энергетика, устойчивое развитие и, конечно, электромобили, поэтому SP Automotive уже анонсировала две «зелёные» новинки.

Cubicle

Cubicle — это «первый греческий электромобиль», предназначенный преимущественно для города и рассчитанный на двоих: габаритная длина — 4130 мм, ширина — 1765 мм, высота — 1675 мм, колёсная база — 2580 мм. Получился, прямо скажем, не самая компактный двухместный ситикар, но и характеристики у него куда более впечатляющие, чем у имеющихся аналогов вроде китайских Wuling Hongguang Mini EV и нового Chery QQ.



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Cubicle — не тихоход, его силовая установка с отдачей в 260 л.с. и 310 Нм позволит разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с, максимальная скорость — 160 км/ч, запас хода на одной зарядке — 280-308 км. Снаряженная масса — 1240 кг. Дизайн — довольно тривиальный: стеклянная кубышка на больших, 20-дюймовых колёсах. Вместо наружных зеркал используются камеры.



Zion

Приземистый водородный 5-местный лифтбек Zion на 22-дюймовых колёсах куда интереснее в плане эстетики — Панопулос вдоволь поупражнялся с цветами и формами. Сайт SP Automotive сообщает, что Zion имеет 5030 мм в длину, 2040 мм в ширину и 1345 мм в высоту. Снаряженная масса — 1888-2250 кг в зависимости от исполнения и оснащения.



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Zion снабжён электрической силовой установкой на водородных топливных элементах мощностью от 680 до 1750 л.с., запас хода на одной заправке — 780-1350 км, разгон до 100 км/ч будет занимать 3,5-1,8 с, максимальная скорость — 250-350 км/ч. Не очень понятно, зачем такая бешеная динамика машине, которая позиционируется как роскошная и семейная. Французский аналог Hopium Machina, который, кстати, уже проходит испытания, на цифрах куда скромнее.



Водородный электрохимический генератор SP Automotive

SP Automotive утверждает, что сама разработала для Zion электрохимический генератор и будет делать его на 3D-принтере, как и многие ключевые компоненты своих машин — витиеватые бионические формы этих компонентов выглядят весьма эффектно.



Когда Cubicle и Zion появятся в продаже и на дорогах, Панопулос пока не говорит, при этом на сайте заявлена ещё одна новинка под названием Apeiron, но о ней пока нет никакой информации.

