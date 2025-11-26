Посвежевший гибридный кроссовер Voyah Free Sport+ получил российский ценник

У собираемой в РФ модели китайской марки увеличилась совокупная отдача гибридной системы и подрос запас хода. Повысилась и рекомендованная розничная стоимость автомобиля под названием Free.

Бренд Voyah, входящий в состав китайского концерна Dongfeng, был основан в 2020-м. Роль его первенца исполнил кроссовер Free, дебютировавший в Китае в декабре того же года. Напомним, первое обновление этот паркетник пережил в 2023-м, второе – в 2025 году. Как Kolesa.ru сообщал ранее, продажи Free+ в Поднебесной стартовали минувшим летом.

На фото: кроссовер Voyah Free Sport+ (для российского рынка)

До рынка РФ кроссовер Free добрался в конце 2022-го, а вариант образца 2023 года здесь представлен в качестве отдельной версии с прибавкой Sport Edition. Теперь в российском представительстве рассказали о том, что этот кроссовер получил порцию обновок и новую «фамилию»: дилеры начали собирать заказы на модель под названием Voyah Free Sport+.

В компании отметили, что сборка Voyah Free Sport+ налажена на заводе «Моторинвест», расположенном в Липецкой области, и добавили, что модель адаптирована «к сложным климатическим условиям эксплуатации». Внешность не отличается от актуального варианта Free Sport Edition, разве что палитра цветов кузова была расширена: теперь она включает в себя пять вариантов с эффектом металлик, из них два новых – «жемчужный белый» и «бургунди».

Интерьер российской версии Voyah Free остался без изменений, он по-прежнему может быть отделан в чёрном, сером и цвете слоновой кости. В списке оснащения кроссовера числятся: телематический блок, связанный с мобильным приложением для владельцев Voyah, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, система камер кругового обзора 360, а также функции удержания в полосе движения и экстренного торможения.

Voyah Free Sport+ получил модернизированную «начинку»: мощность электродвигателя, расположенного на задней оси, подросла, в результате совокупная отдача увеличилась до 510 л.с. (на 20 л.с. больше по сравнению с Free Sport Edition). Правда, максимальный крутящий момент снизился с 720 до 690 Нм. Напомним, в состав гибридной установки ещё входят электродвигатель на передней оси и бензиновый турбомотор в роли генератора для подзарядки тяговой батареи. Динамические показатели прежние: на разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 4,8 секунды, а максимальная скорость равна 200 км/ч.

Паркетнику Free Sport+ досталась батарея увеличенной ёмкости – 43 кВт*ч (против 39,2 кВт*ч у дореформенного варианта). Теперь запас хода при движении только на электротяге увеличился до 175 км (на 15 км больше, чем у Sport Edition), а суммарная дальнобойность при движении в гибридном режиме у посвежевшего кроссовера составляет 1020 км (на 20 км больше) при расчёте по циклу WLTP. При быстрой зарядке от источника постоянного тока «заправить» аккумулятор c 20 до 80% можно за 33 минуты.

Рекомендованная розничная цена Voyah Free Sport+ составляет 6 740 000 рублей. С учётом действующих программ посвежевший кроссовер можно купить за 4 990 000 рублей. Отметим, стоимость дореформенного Free Sport Edition составляет 6 590 000 / 4 890 000 рублей соответственно.