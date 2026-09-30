Посвежевший внедорожник Tank 700 готовится к выходу на российский рынок

Бренд Tank, принадлежащий поднебесному концерну Great Wall Motor, начал продажи флагманского рамного внедорожника Tank 700 на российском рынке в октябре 2024 года. На сегодняшний день он предлагается с двумя вариантами начинки и в трёх исполнениях. Теперь российский офис компании анонсировал грядущие обновки для «семисотого» и назвал ориентировочный срок начала продаж посвежевшего SUV.
Как рассказали в пресс-службе Tank, флагман марки следующего модельного года получит изменения в оформлении экстерьера. Так, «семисотый» получит обновлённые передний и задний бамперы, пересмотренную радиаторную решётку, а также иной декор для воздухозаборников. Помимо этого, посвежевшему Tank 700 положены полностью чёрные колёсные диски размером 20 или 22 дюйма (в зависимости от исполнения).
Для «семисотого» нового модельного года станет доступен интерьер, оформленный полностью в чёрном цвете, при этом речь идёт в том числе и об отделке потолка. Ещё флагману достанется иное мультифункциональное рулевое колесо – с утолщённым ободом. Фотографии салона посвежевшего Tank 700 местный офис бренда, очевидно, опубликует позже.
В пресс-службе Tank отметили, что у грядущего внедорожника будут расширенные цифровые возможности. Так, информационно-развлекательная система теперь будет включать в себя сервис «VK Видео» и приложение «Смарт виджет», которое поможет владельцу персонализировать цифровое пространство автомобиля, а также обеспечит ему быстрый доступ к самым востребованным функциям через мультимедийный интерфейс.
Техника у обновлённого Tank 700 останется прежней. Так, модель по-прежнему будет предлагаться с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, его максимальная мощность равна 354 л.с., а крутящий момент – 560 Нм. Мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Этой версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,8 секунды, а её максимальная скорость равна 190 км/ч.
Альтернативная начинка для Tank 700 – это подзаряжаемая гибридная установка, в основе которой лежит тот же бензиновый двигатель, но работающий в тандеме с электромотором. Их совокупный крутящий момент равен 800 Нм, а мощность – 422 л.с. (этот показатель используется для начисления транспортного налога), при этом пиковая отдача – 517 л.с. Модели положена система полного привода Torque-on-Demand.
В состав гибридной системы Tank 700 также входят 9АКП и тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Дальнобойность при движении только на электротяге у такого гибридного внедорожника составляет до 100 км (при расчёте по циклу NEDC). На разгон с места до «сотни» этой версии «семисотого» требуется 5,9 секунды.
Продажи посвежевшего Tank 700 на российском рынке начнутся в четвёртом квартале 2026 года, цены будут обнародованы позже. Согласно прайс-листу, рекомендованная розничная стоимость актуального внедорожника в версии Премиум (2026 года выпуска) равна 11 499 000 рублей, за Техно Премиум просят 12 999 000 рублей. Покупка варианта Е1 (доступен только 2025 год выпуска) обойдётся в 13 099 000 рублей.
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