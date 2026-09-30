Посвежевший внедорожник Tank 700 готовится к выходу на российский рынок

Бренд Tank, принадлежащий поднебесному концерну Great Wall Motor, начал продажи флагманского рамного внедорожника Tank 700 на российском рынке в октябре 2024 года. На сегодняшний день он предлагается с двумя вариантами начинки и в трёх исполнениях. Теперь российский офис компании анонсировал грядущие обновки для «семисотого» и назвал ориентировочный срок начала продаж посвежевшего SUV.

На фото: актуальные версии внедорожника Tank 700 для российского рынка

Как рассказали в пресс-службе Tank, флагман марки следующего модельного года получит изменения в оформлении экстерьера. Так, «семисотый» получит обновлённые передний и задний бамперы, пересмотренную радиаторную решётку, а также иной декор для воздухозаборников. Помимо этого, посвежевшему Tank 700 положены полностью чёрные колёсные диски размером 20 или 22 дюйма (в зависимости от исполнения).

На фото: обновлённый Tank 700

Для «семисотого» нового модельного года станет доступен интерьер, оформленный полностью в чёрном цвете, при этом речь идёт в том числе и об отделке потолка. Ещё флагману достанется иное мультифункциональное рулевое колесо – с утолщённым ободом. Фотографии салона посвежевшего Tank 700 местный офис бренда, очевидно, опубликует позже.

В пресс-службе Tank отметили, что у грядущего внедорожника будут расширенные цифровые возможности. Так, информационно-развлекательная система теперь будет включать в себя сервис «VK Видео» и приложение «Смарт виджет», которое поможет владельцу персонализировать цифровое пространство автомобиля, а также обеспечит ему быстрый доступ к самым востребованным функциям через мультимедийный интерфейс.



На фото: салон актуального внедорожника Tank 700 для российского рынка

Техника у обновлённого Tank 700 останется прежней. Так, модель по-прежнему будет предлагаться с 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, его максимальная мощность равна 354 л.с., а крутящий момент – 560 Нм. Мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Этой версии на разгон с места до «сотни» требуется 8,8 секунды, а её максимальная скорость равна 190 км/ч.

Альтернативная начинка для Tank 700 – это подзаряжаемая гибридная установка, в основе которой лежит тот же бензиновый двигатель, но работающий в тандеме с электромотором. Их совокупный крутящий момент равен 800 Нм, а мощность – 422 л.с. (этот показатель используется для начисления транспортного налога), при этом пиковая отдача – 517 л.с. Модели положена система полного привода Torque-on-Demand.



В состав гибридной системы Tank 700 также входят 9АКП и тяговая батарея ёмкостью 37,1 кВт*ч. Дальнобойность при движении только на электротяге у такого гибридного внедорожника составляет до 100 км (при расчёте по циклу NEDC). На разгон с места до «сотни» этой версии «семисотого» требуется 5,9 секунды.

Продажи посвежевшего Tank 700 на российском рынке начнутся в четвёртом квартале 2026 года, цены будут обнародованы позже. Согласно прайс-листу, рекомендованная розничная стоимость актуального внедорожника в версии Премиум (2026 года выпуска) равна 11 499 000 рублей, за Техно Премиум просят 12 999 000 рублей. Покупка варианта Е1 (доступен только 2025 год выпуска) обойдётся в 13 099 000 рублей.