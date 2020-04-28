Новинки ×
  • Посвежевший хэтч Kia Picanto снова показался на фото. С прежними моторами, зато безопаснее

Посвежевший хэтч Kia Picanto снова показался на фото. С прежними моторами, зато безопаснее

28.04.2020 95 0 0

Компакту корейской марки подправили дизайн экстерьера. Вдобавок, по предварительным данным, был расширен список доступного оборудования.

 

Хэтчбек Kia Picanto актуального поколения с заводским индексом JA вышел на рынок в 2017-м, подошло время планового рестайлинга. Первые фотографии посвежевшего компакта без лоскутка камуфляжа выложили в Сеть в марте, а теперь на корейском форуме Bobaedream появились новые изображения, причем на них запечатлена модель, предназначенная для домашнего рынка – на родине марки хэтч зовется Morning. Судя по всему, эти картинки «взяли» уже из официальной брошюры, то есть сама Kia вот-вот раскроет новинку.

Скорее всего, как и на мартовских фото, на свежих кадрах мы видим «оспортивленную»  версию Picanto – GT Line. Такой хэтч обзавелся еще более агрессивными бамперами, противотуманки засунули в новые блоки. Также заменили радиаторную решетку, а фары отныне с четырьмя светодиодными секциями. У задних фонарей тоже иная начинка. Стандартная «пятидверка» получила такую же оптику, бамперы же должны оказаться скромнее.

В салоне наверняка появились новые материалы отделки, плюс, возможно, увеличен экран мультимедийной системы. Кроме того, корейские СМИ прочат рестайлинговому хэтчу новое оборудование – системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Двигатели, по предварительным данным, прежние. В Корее Kia Morning предлагается с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 мощностью 76 л.с. и с 74-сильным газовым мотором аналогичного объема. В Европе компакт Picanto тоже оснащается литровым бензиновым движком, но с отдачей в 67 л.с., плюс «четверка» 1.2 (84 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (100 л.с.). Дореформенной модели положены пятиступенчатая «механика» и классический четырехступенчатый «автомат». Впрочем, не исключено, что вслед за родственным хэтчбеком Hyundai i10, компакт Morning/Picanto променяет 4АКП на роботизированную коробку.

Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line
1 / 4
Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line
2 / 4
Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line
3 / 4
Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line
4 / 4

На российском рынке хэтчбек Kia представлен только с атмосферными моторами. До нас обновленная «пятидверка» Picanto тоже, скорее всего, доберется, хотя ее продажи и просели: в прошлом году в РФ реализовано 4243 единицы (-8% по сравнению с 2018-м), результат января-марта 2020-го, по данным компании, — 448 штук (в три раза меньше, чем в январе-марте 2019-го).

хэтчбек авторынок новинки KIA KIA Picanto

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда выбор неочевиден: стоит ли покупать Volkswagen Touareg I за 900 тысяч рублей В последние несколько недель мы часто выбирали крупные полноприводники за 1,5 миллиона рублей – например, Mercedes-Benz GL и Mitsubishi Pajero IV. Есть в этом сегменте еще один, немногим б... 296 0 0 28.04.2020
Статьи / Практика Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают? Кузов автомобиля страдает от массы факторов – песок и камни из-под колес встречных и попутных, невнимательность при парковке, небрежность соседей по стоянке, не придерживающих свои двери, ху... 410 0 0 28.04.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Murano II (Z51) С самого своего появления на нашем рынке Nissan Murano – тогда ещё первого поколения – вызывал самые неоднозначные эмоции. Кто-то плавно оседал в осадок от его американизированной красоты, к... 1233 2 0 28.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 78027 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43191 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39779 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше