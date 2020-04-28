Посвежевший хэтч Kia Picanto снова показался на фото. С прежними моторами, зато безопаснее

Хэтчбек Kia Picanto актуального поколения с заводским индексом JA вышел на рынок в 2017-м, подошло время планового рестайлинга. Первые фотографии посвежевшего компакта без лоскутка камуфляжа выложили в Сеть в марте, а теперь на корейском форуме Bobaedream появились новые изображения, причем на них запечатлена модель, предназначенная для домашнего рынка – на родине марки хэтч зовется Morning. Судя по всему, эти картинки «взяли» уже из официальной брошюры, то есть сама Kia вот-вот раскроет новинку.

Скорее всего, как и на мартовских фото, на свежих кадрах мы видим «оспортивленную» версию Picanto – GT Line. Такой хэтч обзавелся еще более агрессивными бамперами, противотуманки засунули в новые блоки. Также заменили радиаторную решетку, а фары отныне с четырьмя светодиодными секциями. У задних фонарей тоже иная начинка. Стандартная «пятидверка» получила такую же оптику, бамперы же должны оказаться скромнее.



В салоне наверняка появились новые материалы отделки, плюс, возможно, увеличен экран мультимедийной системы. Кроме того, корейские СМИ прочат рестайлинговому хэтчу новое оборудование – системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Двигатели, по предварительным данным, прежние. В Корее Kia Morning предлагается с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 мощностью 76 л.с. и с 74-сильным газовым мотором аналогичного объема. В Европе компакт Picanto тоже оснащается литровым бензиновым движком, но с отдачей в 67 л.с., плюс «четверка» 1.2 (84 л.с.) и «турботройка» 1.0 T-GDI (100 л.с.). Дореформенной модели положены пятиступенчатая «механика» и классический четырехступенчатый «автомат». Впрочем, не исключено, что вслед за родственным хэтчбеком Hyundai i10, компакт Morning/Picanto променяет 4АКП на роботизированную коробку.



Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line 1 / 4 Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line 2 / 4 Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line 3 / 4 Голубая машина — стандартный дореформенный Kia Picanto/Morning, красная — GT Line 4 / 4

На российском рынке хэтчбек Kia представлен только с атмосферными моторами. До нас обновленная «пятидверка» Picanto тоже, скорее всего, доберется, хотя ее продажи и просели: в прошлом году в РФ реализовано 4243 единицы (-8% по сравнению с 2018-м), результат января-марта 2020-го, по данным компании, — 448 штук (в три раза меньше, чем в январе-марте 2019-го).

