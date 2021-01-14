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Пояснение от ГИБДД: штрафы в плохую погоду выписываться не должны

14.01.2021 907 0 0

В ведомстве отметили, что во время снегопадов камеры фиксации нарушений ПДД работать не должны. Такие штрафы можно и нужно обжаловать.

 

В текущем году в России наконец должна начать работать более удобная система обжалования некорректных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Дело в том, что транспорта, а также камер на дорогах становится всё больше, при этом нередки случаи ошибочного наказания, когда водителям приходится платить за то, чего они не совершали. А зимой ситуация усугубляется из-за снега на проезжей части.

В ГИБДД решили дать пояснения по работе дорожных камер: как сообщает «Российская газета», те нарушения ПДД, которые были выявлены в плохую погоду комплексами фиксации в автоматическом режиме, не должны администрироваться. Речь идёт, к примеру, о снегопаде, из-за которого не видно разметку. 

Далеко не везде дороги чистят хорошо и оперативно, так что многие водители могут попросту не видеть разметку, однако для комплексов фиксации нарушений ПДД это не проблема. У большинства из них программа работает таким образом, что им не нужно видеть разметку, у них просто есть некая заданная область, в которую не должен попадать транспорт: если он в ней есть – формируется штраф. В случае если инспектор, проверяющий снимки, будет невнимателен, автовладельцу придёт «письмо счастья».

Минтранс РФ ещё в 2019-ом разработал рекомендации по использованию комплексов фиксации нарушений: в тексте прописано, что в плохую погоду камеры не должны ловить нарушителей. Летом того же года в ГИБДД уведомили свои подразделения о том, что при неблагоприятных погодных условиях – к примеру, когда идёт дождь, снегопад или наблюдается туман – камеры автоматической фиксации не должны работать.

Напомним, деньги, «вырученные» со штрафов с камер, направляются в региональные бюджеты. Поэтому неудивительно, что многие субъекты РФ не обрадовались предложенным нововведениям. Тем более, что за обслуживание камер нужно платить вне зависимости от погодных условий. На сегодняшний день рекомендации действуют, однако, по сути, они необязательны к применению, так что в некоторых регионах водителям продолжают поступать некорректные штрафы.

В ведомстве добавили, что такие штрафы и сейчас можно обжаловать: автовладельцу, получившему «письмо счастья», нужно обратиться в то подразделение, которое оформило постановление. Взыскание, скорее всего, отменят, в случае, если линий на дороге на фотографии будет не видно, а водителю предъявят пересечение сплошной линии разметки или движение по выделенной полосе.

Система, которая позволит с гораздо меньшими потерями нервов и времени обжаловать штрафы, начнёт работу 1 сентября 2021 года. Напомним, ошибочное постановление, выписанное с дорожной камеры, можно будет оспорить с помощью электронного обращения через портал госуслуг (для этого понадобится электронная подпись). Ответ на жалобу тоже должен прийти в личный кабинет пользователя.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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