Кросс Trumpchi GS5 (бренд принадлежит концерну GAC) вышел на «поднебесный» рынок в 2012 году. В 2014-м был представлен обновленный вариант, получивший к имени приставку Super, при этом дорестайлинговый кроссовер с продажи не сняли. А скоро до китайских дилеров доберется GS5 с кардинально иным дизайном – вероятно, его будут позиционировать в качестве модели второго поколения. Экстерьер новинки был рассекречен в мае этого года – фото появились в базе министерства промышленности Китая. Теперь же местное издание Autohome опубликовало снимки салона.

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Интерьер GAC Trumpchi GS5 тоже полностью переработали: новые передняя панель, рулевое колесо и «приборка», мультимедийная система с большим «тачскрином», занявшим почти всю центральную консоль. Однако от кнопок полностью отказались – они расположены под «планшетом».

Нынешний GS5 построен на модернизированной версии платформы концерна Fiat (она лежала в основе Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis), которую GAC купил в 2008 году. Пока неизвестно, сохранил ли кроссовер итальянскую «тележку». Габариты «паркетника» с новым дизайном следующие: длина – 4 695 мм (-55 мм по сравнению с кроссом образца 2014 года), ширина – 1 885 мм (на 31 мм больше, чем у GS5 Super), высота – 1 700 мм (+10 мм). Колесная база прежняя – 2710 мм.

1 / 2 На фото: новый GAC Trumpchi GS5 2 / 2 На фото: новый GAC Trumpchi GS5

Ожидается, что новый GS5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 152 или 169 л.с. Информации о трансмиссиях пока нет. «Паркетник» GAC Trumpchi GS5 Super оснащается турбомотором 1.8 (177 л.с.) и «атмосферником» 2.0 (147 л.с.). Первый двигатель работает в паре с «роботом», второму положены пятиступенчатые «механика» или «автомат». Кросс образца 2012 года доступен с теми же моторами, что и GS5 Super, только двигатель 1.8T у него сочетается с 5МКП и 5АКП. У машин с турбомоторами есть полноприводные версии.

1 / 5 На фото: GAC Trumpchi GS5 Super, рестайлинг 2014 года 2 / 5 На фото: GAC Trumpchi GS5 Super, рестайлинг 2014 года 3 / 5 На фото: GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года 4 / 5 На фото: GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года 5 / 5 На фото: GAC Trumpchi GS5 образца 2012 года

Цена Trumpchi GS5 Super сегодня начинается с отметки в 116 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 115 000 рублей по текущему курсу. Старый кросс почему-то стоит дороже – от 123 800 юаней (около 1 182 000 рублей). В Китае спрос на нынешние GS5 скромный: в 2017-м реализовано 1 419 автомобилей. Лучшим годом для модели стал 2014-й, когда было продано более 76 000 экземпляров. Впрочем, уже в следующем, 2015-м, дилеры реализовали 26 327 машин, а в 2016-м – 7 526 штук.

Напомним, в России «легковушки» GAC пока не представлены. Между тем, по данным «Колёса.ру», китайская компания может принять участие в Московском автосалоне-2018, который откроется в конце августа. Не исключено, что в рамках выставки будет объявлено о выходе легковых моделей GAC на российский рынок.