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Представлен экспортный минивэн BYD M9: пока не со всеми фишками

26.06.2025 110 0 0

Дебютным зарубежным рынком для свежего минивэна BYD стала Мексика. Там модель пока предложена в единственной комплектации. Причем все фишки, которые есть на родине, мексиканской версии не достались.

В родном Китае этот подзаряжаемый гибридный минивэн BYD стартовал в январе текущего года, там он зовется Xia. Ближайшим родственником модели является Denza D9 (ныне Denza – суббренд BYD). Последний вэн поставляют на экспорт. Вот и модель материнской компании решили сделать глобальной. Но если минивэн Denza на всех рынках присутствует под родным индексом, то экспортный вариант BYD Xia переименовали в BYD M9. Ну а дебютным зарубежным рынком для «эмки» стала Мексика.

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В плане дизайна экспортный минивэн повторил версию для Китая. Разве что на хромированной плашке, которая расположена над внушительной радиаторной решеткой, вместо иероглифа красуется надпись с названием марки. Габариты тоже совпадают. Длина BYD M9 равна 5145 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1805 мм, колесная база – 3045 мм.

Семиместный салон (2+2+3) тоже идентичен Xia, однако все фишки, которые есть у минивэна на родине, мексиканскому варианту не достались. В Мексике модель вообще предложена в единственной комплектации. В нее входят: виртуальная приборка на 12,3 дюйма, планшет мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, обычный люк в крыше, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора. Среди тех самых фишек, положенных Xia в Китае, — отдельный дисплей мультимедийной системы для переднего пассажира и встроенный в центральный тоннель холодильник.

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Силовая установка переднеприводного BYD M9/Xia включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и 272-сильный электродвигатель. В Мексике минивэн доступен только с младшей батареей емкостью 20,39 кВт*ч. С ней в чисто электрическом режиме автомобиль проедет 95 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Суммарная дальнобойность – 945 км. В Китае минивэн еще можно приобрести с аккумулятором на 36,63 кВт*ч.

В Мексике BYD M9 оценили в 979 800 местных песо, что эквивалентно примерно 4 056 000 рублей по актуальному курсу. Впоследствии минивэн должен добраться до других стран Латинской Америки, его также ждут в Юго-Восточной Азии.

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