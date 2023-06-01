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  • Представлен JAC A5 Plus: брат лифтбека Москвич 6 получил улучшенный салон и технику попроще

Представлен JAC A5 Plus: брат лифтбека Москвич 6 получил улучшенный салон и технику попроще

01.06.2023 108 0 0

На родине «пятидверка» с приставкой доступна с младшей версией турбомотора 1.5, можно выбрать «механику» или вариатор.

Лифтбек JAC дебютировал в 2019 году, с тех пор он оброс в Китае множеством модификаций с различными именами. И вот очередная версия – A5 Plus. Причем в отличие от прочих разновидностей, которые продают под суббрендом Sehol, эта «пятидверка» представлена именно как JAC, да еще и с новой эмблемой компании. К слову, показанный весной гибридный кроссовер QX PHEV тоже был Джаком, то есть не исключено, что марку Sehol ликвидируют. Ну и напомним, что исходный китайский лифтбек доступен и в России – у нас он зовется JAC J7. А вскоре «пятидверка» пропишется в РФ в качестве второй модели возрожденного бренда Москвич – как Москвич 6. Но вернемся к Плюсу.

JAC A5 Plus

Итак, JAC A5 Plus – это сплав исходного лифтбека Sehol A5 и «оспортивленного» Sehol Yao (он-то и стал донором для Москвича 6). Кузов — как у более дорогого лифтбека, но без дополнительного обвеса красного цвета, также Плюс лишен крупного спойлера на багажной двери. По длине и размеру колесной базы новая версия совпадает с Sehol Yao – 4780 и 2770 мм против 4772 и 2760 мм у «просто» A5.

JAC A5 Plus
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JAC A5 Plus
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Интерьер тоже в целом такой же, как у «спортивного» лифтбека: от последнего A5 Plus унаследовал переднюю панель, рулевое колесо и мультимедиа-систему с чуть возвышающимся над панелью вертикальным тачскрином. Но селектор коробки и кнопки на центральном тоннеле расположены иначе, к тому же пока неизвестно, достался ли Плюсу двухэтажный тоннель или он «сплошной», как у базовой модели. JAC A5 Plus также обещаны камеры кругового обзора и панорамный люк в крыше.

JAC A5 Plus
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JAC A5 Plus
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Техника – уже от «просто» A5. Плюс предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. (210 Нм), мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Sehol Yao тоже оснащается полуторалитровым турбодвигателем, но с отдачей в 184 л.с. и 300 Нм, вдобавок движок комплектуется шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
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Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
2 / 6
Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
3 / 6
Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
4 / 6
Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
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Синий лифтбек — стандартный Sehol A5 (в России это JAC J7), серый — оспортивленный Sehol Yao (у нас это будет Москвич 6)
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Цены пока предварительные: за JAC A5 Plus сейчас просят примерно 9200 – 12 000 долларов. Любопытно, что стандартный Sehol A5 дороже – от 11 000 долларов. Ну а мощный Sehol Yao в Китае обойдется минимум в 14 000 долларов.

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