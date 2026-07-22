Представлен Nissan Leaf Nismo: агрессивнее, но не мощнее

«Подогретая» версия появилась у электрокросса Nissan в Японии. Новое исполнение Leaf получило более агрессивный дизайн, еще модернизировали подвеску. А вот начинка такая же, как у стандартной модели.

Свежий электрокар Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился из хэтчбека в купеобразный паркетник, дебютировал в Японии осенью прошлого года, но на домашний рынок пятидверка вышла только в начале 2026-го. Так вот сегодня там объявлено о расширении гаммы – к покупке стал доступен «подогретый» Nissan Leaf Nismo. К слову, аналогичная спортивная версия была и у местного предыдущего электрохэтча.

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Увы, техника осталась прежней. Как и стандартный паркетник, японцам Nissan Leaf Nismo доступен в двух переднеприводных модификациях: с электромотором мощностью 177 или 218 л.с. Электрокросс с базовым двигателем имеет батарею емкостью 55 кВт*ч, с топовым – 78 кВт*ч.

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Впрочем, Leaf в исполнении Nismo все же перенастроили подвеску. Появились новые пружины и амортизаторы, хотя дорожный просвет остался прежним (135 мм). Новые настройки получили и ездовые режимы Standard и Eco, а Sport переименован в Nismo – теперь это самый «драйверский» режим. Кроме того, кроссовер Nissan Leaf Nismo имеет «подрулевые переключатели управления рекуперативным торможением со специальной настройкой».

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Что же касается дизайна, то «подогретый» кроссовер, как водится, отличился наличием более агрессивного обвеса. Nissan Leaf Nismo также достались эксклюзивные 19-дюймовые диски и спортивные шины Michelin Pilot Sport 5, вдобавок увеличен спойлер типа «утиный хвост». При этом, что любопытно, спортивная версия представлена с обычными задними фонарями, тогда как у фонарей «просто» Leaf в топовой комплектации 3D-рисунок. Из-за нового обвеса длина выросла с 4360 до 4415 мм.

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В салоне Leaf Nismo – черная отделка с красными акцентами. Самый дорогой кроссовер имеет спортивные кресла Recaro.

Паркетник Nissan Leaf Nismo оценили в 6 601 100 – 7 227 000 йен, что эквивалентно примерно 3,2 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу. Пока неизвестно, появится ли спортивная версия за пределами Японии.