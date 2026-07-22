Представлен Nissan Leaf Nismo: агрессивнее, но не мощнее

Свежий электрокар Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился из хэтчбека в купеобразный паркетник, дебютировал в Японии осенью прошлого года, но на домашний рынок пятидверка вышла только в начале 2026-го. Так вот сегодня там объявлено о расширении гаммы – к покупке стал доступен «подогретый» Nissan Leaf Nismo. К слову, аналогичная спортивная версия была и у местного предыдущего электрохэтча.
Увы, техника осталась прежней. Как и стандартный паркетник, японцам Nissan Leaf Nismo доступен в двух переднеприводных модификациях: с электромотором мощностью 177 или 218 л.с. Электрокросс с базовым двигателем имеет батарею емкостью 55 кВт*ч, с топовым – 78 кВт*ч.
Впрочем, Leaf в исполнении Nismo все же перенастроили подвеску. Появились новые пружины и амортизаторы, хотя дорожный просвет остался прежним (135 мм). Новые настройки получили и ездовые режимы Standard и Eco, а Sport переименован в Nismo – теперь это самый «драйверский» режим. Кроме того, кроссовер Nissan Leaf Nismo имеет «подрулевые переключатели управления рекуперативным торможением со специальной настройкой».
Что же касается дизайна, то «подогретый» кроссовер, как водится, отличился наличием более агрессивного обвеса. Nissan Leaf Nismo также достались эксклюзивные 19-дюймовые диски и спортивные шины Michelin Pilot Sport 5, вдобавок увеличен спойлер типа «утиный хвост». При этом, что любопытно, спортивная версия представлена с обычными задними фонарями, тогда как у фонарей «просто» Leaf в топовой комплектации 3D-рисунок. Из-за нового обвеса длина выросла с 4360 до 4415 мм.
В салоне Leaf Nismo – черная отделка с красными акцентами. Самый дорогой кроссовер имеет спортивные кресла Recaro.
Паркетник Nissan Leaf Nismo оценили в 6 601 100 – 7 227 000 йен, что эквивалентно примерно 3,2 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу. Пока неизвестно, появится ли спортивная версия за пределами Японии.
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