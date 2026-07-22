Новинки ×

Представлен Nissan Leaf Nismo: агрессивнее, но не мощнее

22.07.2026 723 0 0
Представлен Nissan Leaf Nismo: агрессивнее, но не мощнее

«Подогретая» версия появилась у электрокросса Nissan в Японии. Новое исполнение Leaf получило более агрессивный дизайн, еще модернизировали подвеску. А вот начинка такая же, как у стандартной модели.

Свежий электрокар Nissan Leaf, который в третьем поколении превратился из хэтчбека в купеобразный паркетник, дебютировал в Японии осенью прошлого года, но на домашний рынок пятидверка вышла только в начале 2026-го. Так вот сегодня там объявлено о расширении гаммы – к покупке стал доступен «подогретый» Nissan Leaf Nismo. К слову, аналогичная спортивная версия была и у местного предыдущего электрохэтча.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Увы, техника осталась прежней. Как и стандартный паркетник, японцам Nissan Leaf Nismo доступен в двух переднеприводных модификациях: с электромотором мощностью 177 или 218 л.с. Электрокросс с базовым двигателем имеет батарею емкостью 55 кВт*ч, с топовым – 78 кВт*ч.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Впрочем, Leaf в исполнении Nismo все же перенастроили подвеску. Появились новые пружины и амортизаторы, хотя дорожный просвет остался прежним (135 мм). Новые настройки получили и ездовые режимы Standard и Eco, а Sport переименован в Nismo – теперь это самый «драйверский» режим. Кроме того, кроссовер Nissan Leaf Nismo имеет «подрулевые переключатели управления рекуперативным торможением со специальной настройкой».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Что же касается дизайна, то «подогретый» кроссовер, как водится, отличился наличием более агрессивного обвеса. Nissan Leaf Nismo также достались эксклюзивные 19-дюймовые диски и спортивные шины Michelin Pilot Sport 5, вдобавок увеличен спойлер типа «утиный хвост». При этом, что любопытно, спортивная версия представлена с обычными задними фонарями, тогда как у фонарей «просто» Leaf в топовой комплектации 3D-рисунок. Из-за нового обвеса длина выросла с 4360 до 4415 мм.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне Leaf Nismo – черная отделка с красными акцентами. Самый дорогой кроссовер имеет спортивные кресла Recaro.

Паркетник Nissan Leaf Nismo оценили в 6 601 100 – 7 227 000 йен, что эквивалентно примерно 3,2 млн – 3,5 млн рублей по текущему курсу. Пока неизвестно, появится ли спортивная версия за пределами Японии.

кроссовер Япония авторынок электромобиль новинки Nissan Nissan Leaf
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно слить бензин из бака современного автомобиля Во многих случаях создание персонального резерва топлива – вовсе не паранойя, а вполне рациональная тактика опытных водителей, которые не готовы рисковать и играть в лотерею с бензоколонками... 22083 1 1 22.07.2026
Статьи / Новинки Jeland J6: обзор кроссовера для города и загородных маршрутов Jeland J6 – среднеразмерный кроссовер, который позиционируется как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу и выездов за его пределы. Модель рассчитана на тех, кто ищет балан... 1969 1 0 21.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние Не так давно мы опубликовали новость о новых двигателях АВТОВАЗа. И, разумеется, в комментариях сразу отметились те, у кого она вызвала отрицательные эмоции. Иногда такие реакции провоцируют... 1108 12 0 20.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46223 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43809 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14696 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 АВТОВАЗ представил семейство новых двигателей для новых моделей
12 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings