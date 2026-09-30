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  • Представлен Range Rover Sport Electric с 550-сильной установкой, цены известны

Представлен Range Rover Sport Electric с 550-сильной установкой, цены известны

30.09.2026 619 0 0
Представлен Range Rover Sport Electric с 550-сильной установкой, цены известны

Дилеры бренда уже начали принимать заказы на новинку. Поставки «зелёного» внедорожника британской марки начнутся в первом квартале 2027 года.

Выпуск Range Rover Sport был налажен ещё в 2005 году, внедорожник актуального третьего поколения появился весной 2022-го, а серийное топовое исполнение с прибавкой SV к названию пополнило гамму летом прошлого года. Теперь, после шпионских снимков и официальных фотографий прототипов, британский производитель полностью рассекретил новый вариант модели с полностью «зелёной» начинкой, он получил название Range Rover Sport Electric.

На фото: Range Rover Sport Electric
На фото: Range Rover Sport Electric
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На фото: Range Rover Sport Electric
На фото: Range Rover Sport Electric
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На фото: Range Rover Sport Electric
На фото: Range Rover Sport Electric
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Напомним, в начале текущего месяца дебютировал Range Rover Electric, а теперь пришла очередь внедорожника Range Rover Sport Electric. Новинка разделила со «старшим братом» часть технологий, а её внешность практически не имеет отличий от экстерьера актуального Range Rover Sport с ДВС. Так, слегка иначе выглядит корма за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы, ещё модели положены иные легкосплавные колёсные диски размером до 22 дюймов и заглушка на месте радиаторной решётки с изменённым дизайном. Салон такой же, как у «углеводородных» версий.

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В основе Range Rover Sport Electric лежит электрическая версия фирменной модульной платформы MLA-Flex с 800-вольтовой архитектурой. Как и «старшему брату», новому внедорожнику досталась литий‑ионная тяговая батарея ёмкостью 118,5 кВт*ч. Максимальный паспортный запас хода на одной зарядке у новинки равен 609 км (по циклу WLTP). При подзарядке от сети Rapid DC увеличить запас аккумулятора на путь протяжённостью 220 км можно за 10 минут. А за 22 минуты – пополнить батарею от 10 до 80%.

На фото: Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: Range Rover Sport Electric First Edition
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На фото: Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: Range Rover Sport Electric First Edition
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Range Rover Sport Electric оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача этой системы составляет 550 л.с., а максимальный крутящий момент – 850 Нм. На разгон с места до «сотни» такому «зелёному» внедорожнику требуется 4,5 секунды (при условии использования режима Dynamic Launch).

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Разработчики модели снабдили электрический Range Rover Sport «акустическим сопровождением», которое имитирует звук работы ДВС. Он также имеет фирменную интеллектуальную систему управления тягой, динамическую пневмоподвеску, функцию активного контроля крена, двухклапанные амортизаторы, а также более жёсткий (на 61%) кузов (по сравнению с Range Rover Sport PHEV), а его центр тяжести ниже на 73 мм. «Зелёный» SUV способен преодолевать 45-градусные уклоны и брод глубиной до 900 мм.

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Производство Range Rover Sport Electric будет налажено на заводе в Солихалле (Великобритания), где сейчас выпускаются бензиновые и дизельные модификации модели, а также PHEV-версии. Дилеры бренда уже начали принимать заказы на новинку, которая доступна в исполнениях Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography и First Edition. Поставки машин клиентам начнутся в первом квартале 2027 года.

На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
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На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
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На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
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На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
На фото: салон Range Rover Sport Electric First Edition
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На домашнем рынке, в Великобритании, стоимость нынешней стартовой версии Range Rover Sport Electric Dynamic SE равна 90 060 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 9,98 млн рублей по текущему курсу), за версию Autobiography просят не менее 101 990 фунтов стерлингов (около 11,3 млн рублей), а покупка топового «приветственного» исполнения First Edition обойдётся в 126 290 фунтов стерлингов (около 14 млн рублей).

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