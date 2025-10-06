Рестайлинг ×
  • Представлены обновлённые рамники Mahindra Bolero и Bolero Neo: внешность и мультимедиа

06.10.2025 63 0 0

Индийским внедорожнику и кроссоверу слегка подретушировали дизайн экстерьера и отрядили новое оборудование. Технику реформы не затронули: обе модели предложены с турбодизелем и задним приводом.

Рамный вездеход Mahindra Bolero выпускают в Индии с 2000 года. С тех пор его несколько раз модернизировали, но полноценной смены поколений так и не было. Впрочем, Bolero продолжает пользоваться на родине стабильным спросом. В 2021-м семейство расширили за счет Mahindra Bolero Neo, однако знакомое всем индийцам название досталось другой модели: это рестайлинговый рамный же Mahindra TUV300, который при этом представляет собой не «истинный» внедорожник, а, скорее, кроссовер. И вот Bolero и Bolero Neo снова доработаны.

Обновленный Mahindra Bolero
Оба SUV получили новую радиаторную решетку. У «просто» Mahindra Bolero в ней теперь пять крупных «прорезей» с вертикальными хромированными плашками. А у Bolero Neo, напротив, «клинья» заменили на горизонтальные «штрихи», причем блестящие полоски отныне красуются не только в верхней, но и в нижней части решетки. Для моделей также предусмотрены колеса нового дизайна. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

Обновленный Mahindra Bolero Neo

Bolero впервые обрел мультимедийную систему – начиная со второй по старшинству комплектации внедорожник имеет тачскрин диагональю 7 дюймов. Но ни Android Auto, ни Apple CarPlay система не поддерживает. Модели также отрядили USB-разъем Type-C, в дверях появились держатели для бутылок. Как и прежде, Mahindra Bolero имеет лишь две подушки безопасности, камеры заднего вида нет даже за доплату.

Bolero Neo имел мультимедиа изначально. У посвежевшего SUV экран стал больше – 9 дюймов вместо семи. Вдобавок систему «подружили» с Android Auto и Apple CarPlay. Этой модели также достался порт USB. Как и раньше, у Mahindra Bolero тоже только два «эйрбэга», зато в богатых комплектациях есть камера и даже круиз-контроль.

Обе модели по-прежнему предложены с семиместным салоном: во втором ряду установлен сплошной диван, а в багажнике – откидные сиденья лицом друг к другу.

Технику менять не стали. Mahindra Bolero оснащается трехцилиндровым турбодизелем mHawk 1.5 мощностью 76 л.с. (210 Нм). Mahindra Bolero Neo также предложен с трехцилиндровым дизелем 1.5, но он выдает уже 100 л.с. и 260 Нм. Оба мотора работают с пятиступенчатой механикой, модели доступны только с задним приводом.

Цена обновленного Mahindra Bolero начинается с 799 000 рупий (примерно 747 000 рублей по актуальному курсу), Bolero Neo обойдется минимум в 849 000 рупий (794 000 рублей).

Между тем в гамме Махиндры есть и современные и хорошо оснащенные кроссоверы и внедорожники. Среди них – похожий на Wrangler вездеход Thar, который тоже только что получил порцию обновок. Присутствуют в гамме и довольно необычные электрокары. А с 2027 года Mahindra начнет выводить на рынок модели «новой эры» – как только с ДВС, так и в виде гибридов и «электричек».

внедорожник кроссовер Индия авторынок новинки рестайлинг Mahindra
