Похожий на Jeep Wrangler индийский внедорожник Mahindra Thar получил порцию обновок

03.10.2025 41 0 0

Компания Mahindra & Mahindra объявила о старте продаж рамного внедорожника Thar нового модельного года. Вездеход получил косметические внешние изменения, а вот салон модернизирован более масштабно. Как и прежде, доступны бензиновая и две дизельные версии.

Трехдверный индийский внедорожник Mahindra Thar актуального поколения дебютировал летом 2020-го, а в прошлом году у него появилась удлиненная и более богатая пятидверная версия с «фамилией» Roxx. Из-за сходства машин с Jeep Wrangler компании так и не удалось реализовать экспортные амбиции, зато на родине семейство пользуется довольно высоким спросом. Так, по данным местных профильных СМИ, всего с момента появления Thar/Thar Roxx было реализовано 300 000 экземпляров. И вот на домашний рынок выходит трехдверный SUV нового модельного года.

Внешние изменения Thar – чисто косметические. Расположенные на радиаторной решетке вертикальные прутья теперь окрашены в цвет кузова, а передний бампер вновь стал двухцветным (он был таким при запуске, но затем бампер сделали полностью черным). С лючка бензобака убрали замочную скважину – он теперь открывается изнутри. Кроме того, палитру цветов кузова пополнили два новых оттенка – Tango Red и Battleship Grey. Как и прежде, модели положены 16- или 18-дюймовые колеса.

Интерьер переработан чуть более тщательно. Внутри Mahindra Thar – руль от пятидверного Thar Roxx, от удлиненной же версии богатым комплектациям трехдверки достался планшет мультимедиа диагональю 10,25 дюйма (раньше был тачскрин на 6,7 дюйма). На передних стойках появились ручки, кнопки стеклоподъемников перенесли с центрального тоннеля на двери. Еще добавили воздуховоды для задних пассажиров (встроены в торец тоннеля). Наконец, в список оборудования вошли USB-разъемы Type-C и камера заднего вида.

Вся техника прежняя. Трехдверный Mahindra Thar доступен с турбодизелями D117 1.5 (118 л.с.) и mHawk 2.2 (132 л.с.), также можно выбрать машину с бензиновым турбомотором mStallion 2.0 (152 л.с.). Все двигатели сочетаются с шестиступенчатой механикой, старший дизель и бензиновый движок еще могут работать в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. Thar с турбодизелем 1.5 бывает только заднеприводным, для остальных исполнений предусмотрен полный привод.

Обновленный внедорожник Mahindra Thar обойдется в 999 000 – 1 699 000 рупий, что эквивалентно примерно 913 000 – 1 552 000 рублей по текущему курсу. Цена пятидверного Thar Roxx начинается с отметки 1 225 000 рупий (1 119 000 рублей).

