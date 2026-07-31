Премиальный кроссовер Wey V9X для России: новые подробности

Как и на домашнем рынке, у нас новый флагман бренда Wey будет доступен с гибридной установкой и полным приводом. При этом для России заявлены немного другие характеристики.

О том, что на российский рынок выйдет трехрядный гибридный кроссовер Wey V9X, официально было объявлено в апреле почти сразу после премьеры модели в Китае. В мае местный офис GWM (Great Wall Motor, концерну принадлежит премиум-бренд Wey) рассказал об испытаниях нашей версии. А сегодня компания поделилась новыми подробностями о V9X, предназначенном для России.

Wey V9X для России

Напомним, в основе кроссовера лежит свежая платформа GWM One (на китайском ее название звучит как Guiyuan S). На домашнем рынке непосредственно Weу V9X представлен с двумя вариантами длины и колесной базы: 5205/3050 мм и 5299/3150 мм. К слову, буквально на днях там еще анонсировали третью, самую короткую модификацию, но в Китае она считается отдельной пятиместной моделью Wey V8X. В России же будут продавать длиннобазный V9X с шестиместным салоном. Объем багажника варьируется от 244 до 1024 литров.

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Российский офис GWM пока распространил единственное изображение нашей версии без маскировки. Внешне адресованный РФ кроссовер повторил вариант для Китая, вот только лидар над лобовым стеклом нашему Wey V9X не положен. Среди особенностей дизайна – гладкая панель спереди, матричные фары привычной формы, обычные ручки дверей и овальные задние фонари со светящейся перемычкой. Кроссовер «стоит» на 21-дюймовых колесах.

Wey V9X для Китая

В Китае V9X уже в базе имеет гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух экранов (каждый диагональю 17,3 дюйма). Про мультимедиа российского кроссовера пока сказано то, что она полностью русифицирована, и что в нее интегрированы онлайн-сервисы и голосовой помощник. Ну и еще в компании отметили, что для задних пассажиров предусмотрен собственный планшет (17,3 дюйма).

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В списке оборудования Wey V9X для России также заявлены: выдвижные подножки с электроприводом, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, отделка интерьера кожей Наппа, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, откидные столики, холодильник, трехзонный климат-контроль, система активного шумоподавления, аудиосистема с 31 динамиком. Кроме того, кроссовер получил увеличенный до 4,5 л объем бачка стеклоомывателя и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.

Wey V9X для Китая

Wey V9X – это параллельно-последовательный гибрид, то есть ДВС может подключаться к колесам. Модель по умолчанию имеет полный привод (два электромотора). В Китае кроссовер сегодня доступен с установками на базе турбодвигателей 1.5 или 2.0. У машин, система которых включает 2.0T, там несколько вариантов мощности. В России же пока анонсирована только одна установка с 2.0T, суммарная отдача нашего V9X составляет 598 л.с. и 862 Нм. Российская версия укомплектована батареей емкостью 55,4 кВт*ч, в электрорежиме паркетник проедет 270 км «по новому европейскому циклу вождения», общий запас хода – 1217 км. В арсенале адресованного РФ кроссовера еще значатся пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и полноуправляемое шасси, также предусмотрен «режим краба». С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 секунды.

Wey V9X для Китая

На российский рынок кроссовер Wey V9X выйдет осенью. Цены объявят ближе к дате старта продаж. Между тем Kolesa.ru уже успел познакомиться с новинкой в Китае, подробности – в нашем материале.