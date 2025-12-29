Рестайлинг ×
29.12.2025 80 0 0
«Престижную» линейку Forthing Xinghai от Dongfeng пополнил кроссовер. Снова

Бренд Forthing открыл прием заказов на электрический паркетник Xinghai T5. Модель доступна с единственным мотором на передней оси, батарею выбрать тоже не получится.

В прошлом году принадлежащая концерну Dongfeng марка Forthing (она же Fengxing) запустила в Китае новую серию Xinghai: эта линейка создана специально для электрифицированных и относительно престижных моделей. Ее первенцем стал подзаряжаемый гибридный минивэн V9, затем к MPV присоединился крупный электрический лифтбек S7. А на днях в Поднебесной показали электрокросс Forthing Xinghai T5, и сразу же открыли прием предварительных заказов, о чем сообщили местные издания, включая Autohome. Причем некоторые профильные СМИ объявили этот автомобиль первым SUV семейства.

Forthing Xinghai T5

Тут интересно то, что осенью текущего года китайцы уже писали о запуске «первого SUV» серии Xinghai, только тот электрокар носит индекс X5. Вдвойне любопытно, что ни один из кроссоверов престижного семейства на потребительском сайте бренда Forthing не значится. Однако в онлайн-каталогах «поднебесных» медиа паркетник Xinghai X5 присутствует. Да и согласно статистике BestSellingCarsBlog, продажи этой пятидверки идут: в частности, в ноябре было реализовано более 3400 экземпляров. Наконец, россиянам оба кроссовера так или иначе знакомы, ведь каждый из них, по сути, является «зеленой» версией модели Forthing T5 Evo.

Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Запущенный осенью Forthing Xinghai X5
Запущенный осенью Forthing Xinghai X5
Как бы то ни было, но электрический T5 в плане дизайна больше соответствует семейству Xinghai. Так, если X5 в целом сохранил облик топливного Forthing T5 Evo, то свежий электрокросс обрел «личико» в стиле лифтбека Xinghai S7. Кроссоверу достались аналогичные ходовые огни в виде «штрихов» и гладкий «нос», а к блокам фар тоже пристыкованы дополнительные светящиеся же полоски.

Forthing Xinghai T5

Длина Forthing Xinghai T5 равна 4600 мм, что на 15 мм меньше, чем у Forthing Xinghai X5. Остальные габариты у электрических паркетников совпадают: ширина – 1860 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2730 мм. Для Xinghai T5 предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса (у X5 – только 17-дюймовые диски).

Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Forthing Xinghai T5
Внутри электрокроссы повторяют друг друга. В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, круглые дефлекторы обдува и блок управления «климатом» с шайбами. Для Forthing Xinghai T5 еще заявлены подогрев и вентиляция кресел, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Как и X5, новый паркетник предложен с единственным 163-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 64,4 кВт*ч. Запас хода – 530 км по китайскому циклу CLTC.

Forthing Xinghai T5 предварительно оценили в 153 900 – 161 900 юаней, что эквивалентно около 1,7 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. За Forthing Xinghai X5 сейчас просят 151 900 – 169 900 юаней (1,68 млн – 1,88 млн рублей).

кроссовер Китай электромобиль новинки рестайлинг Dongfeng Forthing
