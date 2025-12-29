«Престижную» линейку Forthing Xinghai от Dongfeng пополнил кроссовер. Снова

Бренд Forthing открыл прием заказов на электрический паркетник Xinghai T5. Модель доступна с единственным мотором на передней оси, батарею выбрать тоже не получится.

В прошлом году принадлежащая концерну Dongfeng марка Forthing (она же Fengxing) запустила в Китае новую серию Xinghai: эта линейка создана специально для электрифицированных и относительно престижных моделей. Ее первенцем стал подзаряжаемый гибридный минивэн V9, затем к MPV присоединился крупный электрический лифтбек S7. А на днях в Поднебесной показали электрокросс Forthing Xinghai T5, и сразу же открыли прием предварительных заказов, о чем сообщили местные издания, включая Autohome. Причем некоторые профильные СМИ объявили этот автомобиль первым SUV семейства.

Forthing Xinghai T5

Тут интересно то, что осенью текущего года китайцы уже писали о запуске «первого SUV» серии Xinghai, только тот электрокар носит индекс X5. Вдвойне любопытно, что ни один из кроссоверов престижного семейства на потребительском сайте бренда Forthing не значится. Однако в онлайн-каталогах «поднебесных» медиа паркетник Xinghai X5 присутствует. Да и согласно статистике BestSellingCarsBlog, продажи этой пятидверки идут: в частности, в ноябре было реализовано более 3400 экземпляров. Наконец, россиянам оба кроссовера так или иначе знакомы, ведь каждый из них, по сути, является «зеленой» версией модели Forthing T5 Evo.

Forthing Xinghai T5 1 / 2 Запущенный осенью Forthing Xinghai X5 2 / 2

Как бы то ни было, но электрический T5 в плане дизайна больше соответствует семейству Xinghai. Так, если X5 в целом сохранил облик топливного Forthing T5 Evo, то свежий электрокросс обрел «личико» в стиле лифтбека Xinghai S7. Кроссоверу достались аналогичные ходовые огни в виде «штрихов» и гладкий «нос», а к блокам фар тоже пристыкованы дополнительные светящиеся же полоски.

Forthing Xinghai T5

Длина Forthing Xinghai T5 равна 4600 мм, что на 15 мм меньше, чем у Forthing Xinghai X5. Остальные габариты у электрических паркетников совпадают: ширина – 1860 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2730 мм. Для Xinghai T5 предусмотрены 17- или 18-дюймовые колеса (у X5 – только 17-дюймовые диски).

Forthing Xinghai T5 1 / 3 Forthing Xinghai T5 2 / 3 Forthing Xinghai T5 3 / 3

Внутри электрокроссы повторяют друг друга. В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, круглые дефлекторы обдува и блок управления «климатом» с шайбами. Для Forthing Xinghai T5 еще заявлены подогрев и вентиляция кресел, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Как и X5, новый паркетник предложен с единственным 163-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 64,4 кВт*ч. Запас хода – 530 км по китайскому циклу CLTC.

Forthing Xinghai T5 предварительно оценили в 153 900 – 161 900 юаней, что эквивалентно около 1,7 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу. За Forthing Xinghai X5 сейчас просят 151 900 – 169 900 юаней (1,68 млн – 1,88 млн рублей).