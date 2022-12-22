Приложение для выявления нарушителей ПДД позволит наказывать за проезд на «красный»

«Помощник Москвы» расширяет аудиторию: сервис, рассчитанный на «бдительных граждан» в дальнейшем начнёт работать в российских регионах (каких именно, пока не уточняется).

Мобильное приложение «Помощник Москвы» заработало в 2015 году: с его помощью граждане могут фотографировать автомобили, припаркованные на газонах или под запрещающими знаками, а потом отсылать эти снимки в адрес МАДИ (Московской административной дорожной инспекции) или АМПП (Администратора московского парковочного пространства). В результате нарушителям по почте приходят штрафы. Теперь планируется расширить действие этого «программно-аппаратного комплекса» на другие регионы РФ.

«Помощником Москвы» на сегодняшний день пользуется свыше 1,2 млн человек, при этом количество нарушений, зафиксированных с его помощью, в текущем году выросло на 32% (в общей сложности более миллиона случаев). Как сообщает «Коммерсант», ЦОДД (Центр организации дорожного движения) сейчас проводит тендер по доработке и настройке этого мобильного приложения: на модернизацию планируется потратить 135 млн рублей.



После планируемого обновления приложения его пользователи смогут фотографировать те автомобили, которые незаконно занимают выделенные места, предназначенные для такси и для транспорта людей с инвалидностью. Кроме того, появится возможность снимать видео, чтобы фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора и езду по выделенной полосе для общественного транспорта. Как отметили в ЦОДД, новый функционал появится после «согласования с соответствующими структурами и тестирования».

В дальнейшем «Помощник» отправится в регионы РФ, однако, в какие именно, пока неизвестно. Пока что в ЦОДД отметили только, что получают запросы из субъектов, пока что они поступили от властей шестнадцати регионов.



В издании напомнили, что ещё в 2019 году было опубликовано постановление пленума Верховного суда, согласно которому автоматической фиксацией нарушения не может быть съёмка, сделанная на телефон, который находится в руках человека (так как он может выбрать объект для фотографирования, а не снимает всех подряд). Несмотря на это, такие «письма счастья» по-прежнему рассылаются. При этом теперь в суды массово поступают жалобы, наиболее активно оспаривают штрафы юрлица, так как для них стоянка на газоне обходится в 300 тыс. рублей. Судя по базе данных Мосгорсуда, в последнее время решения принимаются в пользу автовладельцев.

По мнению юриста Михаила Никитина в рамках новой дорогостоящей модернизации программно-аппаратного комплекса ЦОДД намерен сделать «Помощника Москвы» соответствующим критериям, указанным в постановлении пленума ВС. В результате суды больше не смогут отменять постановления или же сократится количество обжалований таких штрафов.



Ранее стартовал проект по созданию мобильного приложения для фиксации нарушений ПДД жителями РФ, при этом предполагалось, что оно будет связано с порталом госуслуг. Его рабочее название – «Народный инспектор». О нём уже больше года ничего не было слышно.

