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«Приподнятый» седан от Mercedes-Benz: как он мог бы выглядеть?

22.06.2021 66 0 0

Предполагается, что если подобная новинка появится в модельной линейке немецкого бренда, то её появления на европейском рынке стоит ждать в 2024 году.

 

В Европе продажи машин марки Mercedes-Benz по итогам «ковидного» 2020 года составили 749 162 автомобиля, что на 17,4% меньше, чем годом ранее. По данным сайта Carsalesbase, в текущем году результаты марки снова пошли вверх: всего за первую треть текущего года старосветские дилеры реализовали 244 056 машин, что на 22,1% больше, чем в январе-апреле 2020-го. Производитель продолжает следовать собственной стратегии развития, на которую в той или иной степени влияют современные тенденции в автопроме.

На фото: концепт Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Одно из актуальных направлений – популярность автомобилей сегмента SUV. Сейчас на рынке уже присутствуют несколько так называемых «внедорожных седанов». В испанском издании motor.es считают, что подобная серийная новинка появится в том числе в линейке Mercedes-Benz. Предполагается, что «приподнятая четырёхдверка» появится на европейском рынке в 2024 году.

Конечно, информации о том, как может выглядеть будущая возможная новинка, пока нет. Это даёт возможность художникам предложить на суд читателей свой вариант внешности «внедорожного седана» немецкого бренда. Рендером с нами поделился дизайнер motor.es. Предполагается, что модель может частично позаимствовать формат шоу-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, который был представлен в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине.

На фото: салон Mercedes-Maybach Ultimate Luxury

Правда, предполагается, что в отличие от большого роскошного кузова концепта новый Мерседес окажется скорее компактным «приподнятым» седаном. Не исключено, что по габаритам он будет близок к «четырёхдверке» A-Class. Судя по изображению, у такой модели может быть узнаваемое оформление Mercedes-Benz с головной оптикой узкой формы, фирменной решёткой радиатора с крупным логотипом по центру, а также с воздухозаборником, встроенным в нижнюю часть переднего бампера.

Художник «нарисовал» предполагаемой будущей новинке боковые зеркала заднего вида на отдельных ножках, которые крепятся к дверям, а также «внедорожный» обвес из неокрашенного пластика по периметру кузова (он включает в себя в том числе визуально довольно внушительные колёсные арки).

Рендер возможной будущей новинки Mercedes-Benz

По предварительным данным, новая модель получит в основу новую платформу MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Она была разработана как для электромобилей, так и для версий с двигателями внутреннего сгорания (версий скромного объёма), кроме того, «тележка» должна подойти и для подключаемых гибридов.

Решится ли немецкая компания на выпуск подобной модели, пока неизвестно. В любом случае компании придётся сначала узнать мнение клиентов о том, нужен ли им такой компактный «приподнятый» седан. Напомним, в последние годы у бренда уже был неудачный запуск новинки: речь о пикапе X-Class, который дебютировал летом 2017 года, однако уже в 2019-ом стало известно, что грузовик, созданный на базе Nissan Navara, отправляют в отставку.

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