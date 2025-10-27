Заводы ×
  • Пришла пора попрощаться с самым дешёвым Evolute: седан i-Pro покидает российский рынок

Пришла пора попрощаться с самым дешёвым Evolute: седан i-Pro покидает российский рынок

27.10.2025 28 0 0

В дальнейшем линейка бренда пополнится за счёт новых электромобилей, ближайшей премьерой станет паркетник i-Joy следующего поколения.

Бренд Evolute появился в 2022 году, он был создан российской компанией «Моторинвест». Изначально марка была полностью «зелёной», однако позже в семействе появился гибридный кроссовер. Сборка моделей налажена на заводе, расположенном в Липецкой области, при этом все они «позаимствованы» из обширной гаммы китайского концерна Dongfeng. То же относится и к первенцу – седану Evolute i-Pro.

На фото: Evolute i-Pro

Четырёхдверка, получившая название Evolute i-Pro, вышла на российский рынок осенью 2022-го. Она представляет собой Dongfeng Aeolus E70 с другими эмблемами и шильдиками. Седан оснащается 150-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент – 210 Нм. Также модели положена тяговая батарея ёмкостью 53 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 433 км (при расчёте по устаревшему циклу NEDC). Максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч, а на разгон с места до сотни i-Pro тратит 9,5 секунды.

Сейчас эта модель остаётся самой доступной в линейке Evolute. Согласно официальному сайту бренда, рекомендованная розничная цена седана на российском рынке на сегодняшний день составляет 2 490 000 рублей, а с учётом всех действующих предложений четырёхдверку можно купить за 1 499 000 рублей.

Однако скоро место самой доступной по цене модели Evolute займёт паркетник i-Joy. Дело в том, что седан i-Pro покидает российский рынок, об этом сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу бренда. По данным агентства, компания «Моторинвест» решила завершить производство седана Evolute i-Pro так как «модель полностью исчерпала свой жизненный цикл». Вероятно, четырёхдверка исчезнет с официального сайта, когда дилеры распродадут имеющийся запас машин.

На фото: салон Evolute i-Pro

В пресс-службе марки добавили, что сейчас компания продолжает работу над обновлением модельной линейки Evolute. Отмечается, что производитель готовится «представить новые, более современные и технологичные электромобили», по-прежнему доступные «для массового потребителя».

Известно, что ближайшей новинкой российской марки станет кроссовер Evolute i-Joy второго поколения. Как Kolesa.ru сообщал ранее, его роль исполнит Nammi 06 – ещё одна модель из портфеля концерна Dongfeng. На рынок Поднебесной эта модель вышла весной 2025-го (в других странах модель продаётся под названием Dongfeng Vigo). Стоит отметить, что донором для «первого» i-Joy была другая модель – Fengon E3 EV / Seres 3.

Новый Evolute i-Joy предложат со 163-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент одинаковый – 290 Нм. Ему положена тяговая батарея ёмкостью 51,87 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки – до 471 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). От 0 до 100 км/ч такой паркетник может разогнаться за 8 секунд. Цены и дата старта продаж этой новинки станут известны позже.

седан Россия авторынок производство заводы Evolute Evolute i-Pro Evolute i-Joy

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 204 1 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 336 4 1 27.10.2025
Статьи / Авто и технологии Перегрев, коррозия, закупорка каналов: что будет, если залить не тот антифриз Пока двигатель не начнёт перегреваться или не придёт пора регламентной замены охлаждающей жидкости, большинство автовладельцев не задумывается об антифризе. Но как только происходит одно из... 1134 0 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14686 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13235 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12383 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
4 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings