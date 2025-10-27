Пришла пора попрощаться с самым дешёвым Evolute: седан i-Pro покидает российский рынок

Бренд Evolute появился в 2022 году, он был создан российской компанией «Моторинвест». Изначально марка была полностью «зелёной», однако позже в семействе появился гибридный кроссовер. Сборка моделей налажена на заводе, расположенном в Липецкой области, при этом все они «позаимствованы» из обширной гаммы китайского концерна Dongfeng. То же относится и к первенцу – седану Evolute i-Pro.

На фото: Evolute i-Pro

Четырёхдверка, получившая название Evolute i-Pro, вышла на российский рынок осенью 2022-го. Она представляет собой Dongfeng Aeolus E70 с другими эмблемами и шильдиками. Седан оснащается 150-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент – 210 Нм. Также модели положена тяговая батарея ёмкостью 53 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 433 км (при расчёте по устаревшему циклу NEDC). Максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч, а на разгон с места до сотни i-Pro тратит 9,5 секунды.

Сейчас эта модель остаётся самой доступной в линейке Evolute. Согласно официальному сайту бренда, рекомендованная розничная цена седана на российском рынке на сегодняшний день составляет 2 490 000 рублей, а с учётом всех действующих предложений четырёхдверку можно купить за 1 499 000 рублей.

Однако скоро место самой доступной по цене модели Evolute займёт паркетник i-Joy. Дело в том, что седан i-Pro покидает российский рынок, об этом сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу бренда. По данным агентства, компания «Моторинвест» решила завершить производство седана Evolute i-Pro так как «модель полностью исчерпала свой жизненный цикл». Вероятно, четырёхдверка исчезнет с официального сайта, когда дилеры распродадут имеющийся запас машин.

На фото: салон Evolute i-Pro

В пресс-службе марки добавили, что сейчас компания продолжает работу над обновлением модельной линейки Evolute. Отмечается, что производитель готовится «представить новые, более современные и технологичные электромобили», по-прежнему доступные «для массового потребителя».

Известно, что ближайшей новинкой российской марки станет кроссовер Evolute i-Joy второго поколения. Как Kolesa.ru сообщал ранее, его роль исполнит Nammi 06 – ещё одна модель из портфеля концерна Dongfeng. На рынок Поднебесной эта модель вышла весной 2025-го (в других странах модель продаётся под названием Dongfeng Vigo). Стоит отметить, что донором для «первого» i-Joy была другая модель – Fengon E3 EV / Seres 3.

Новый Evolute i-Joy предложат со 163-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент одинаковый – 290 Нм. Ему положена тяговая батарея ёмкостью 51,87 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки – до 471 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). От 0 до 100 км/ч такой паркетник может разогнаться за 8 секунд. Цены и дата старта продаж этой новинки станут известны позже.