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Проблема не решена: штрафы за превышение средней скорости рассматривают в судах

30.11.2020 257 0 0

В последнее время судьи стали чаще вставать на сторону автомобилистов. Однако саму проблему это, конечно, не решает.

 

В стране за последние годы стало намного больше комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Из них более тысячи камер фиксируют скорость автомобилей в определённых точках и высчитывают среднюю скорость движения (с учётом расстояния между этими точками, а также потраченного времени). В результате автовладельцам выписывают штрафы на основании этих расчётов, в случае, если показатель превышает допустимый.

По сути, такой вариант слежения за транспортным потоком обходится дешевле: ведь на определённом участке требуется установить всего две камеры и настроить алгоритм расчёта средней скорости машин, проезжающих под ними. Тогда как, чтобы наказывать за «мгновенное превышение», требуется больше комплексов фото- и видеофиксации на протяжении того же отрезка пути.

Напомним, подобные «письма счастья» начали выписывать в регионах РФ ещё в 2013 году, впоследствии, в 2019-ом, с критикой такой практики выступили депутаты (не исключено, что причиной стала установка новых таких камер в Подмосковье). Несмотря на то, что по-прежнему продолжается обсуждение таких санкций по отношению к водителям, штрафы продолжают выписывать, а некоторые водители продолжают их обжаловать.

Так, ещё в декабре прошлого года водитель в Подмосковье получил штраф за превышение скоростного лимита на 40-60 км/ч (часть 3 статьи 12.9 КоАП). Судя по пришедшему постановлению, автомобилист проехал участок трассы М2 «Крым» со средней скоростью 157 км/ч (действующее ограничение на отрезке – 110 км/ч).

Автомобилист обжаловал постановление в Чеховском городском суде: решение было отменено, суд при этом сослался на постановление пленума Верховного суда 2019 года, согласно которому материалы фото- и видеофиксации должны содержать информацию о «месте и времени совершения правонарушения». В суде также добавили, что точное время требуется в том числе из-за того, что нарушение, предусмотренное статьёй 12.9 КоАП, «не является длящимся».

Однако в подмосковном УГИБДД это решение оспорили, ссылаясь на статью 29.10 КоАП, в которой говорится о том, что в постановлении должны быть указаны «обстоятельства» нарушения, при этом не обязательны координаты и астрономическое время (достаточно отметить участок дороги и время его проезда). Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве добавили, что вынесший постановление инспектор проверил доказательства нарушения «надлежащим образом». Однако Мособлсуд эту жалобу не удовлетворил, так что решение Чеховского горсуда всё-таки вступило в силу в текущем месяце.

Пока что вопрос со штрафами за превышение средней скорости находится в подвешенном состоянии. Депутаты, которые в прошлом году начали бороться с подобными наказаниями, успели принять законопроект о запрете таких санкций в первом чтении: это было ещё в конце прошлого года, однако с тех пор дело дальше не продвинулось. В качестве аргумента инициаторы указали на то, что в ПДД нет такого понятия как «средняя скорость», а все подобные штрафы выносятся на основании «догадок и домыслов». 

В мае этого года поступило предложение обозначать камеры, измеряющие среднюю скорость, специальным знаком, но оно было отклонено. В конце минувшего лета в ГИБДД выступили с дополнительным разъяснением: если одна камера фиксирует превышение и средней скорости, и мгновенной, будет выписано лишь одно постановление. В этом случае автовладельцу не придётся платить дважды за одно и то же нарушение.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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