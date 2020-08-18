Штрафы за среднюю скорость: наказывать водителей дважды за одно нарушение не будут

На российских дорогах становится все больше комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они не всегда работают корректно, а также не всегда лица, ответственные за формирование постановлений, внимательно изучают материалы прежде, чем «дать делу ход». Из-за этого автовладельцы Подмосковья и Хабаровского края ранее начали получать сразу по несколько «писем счастья» с одной камеры. С этим постарались разобраться в МВД.



К примеру, в июле 2020-го автомобилисту пришло по почте два постановления после того, как он проехал по трассе М-11 «Нева»: одно из них за превышение скорости в конкретный момент (при проезде под камерой), а второе – за превышение средней скорости на участке между двумя комплексами фиксации нарушений. В итоге областному Минтрансу пришлось признать, что это был сбой софта. Другой случай произошёл в Хабаровском крае: там собственник автомобиля получил с одной камеры сразу три штрафа. Из них два – за превышение мгновенной скорости, так как система отметила, что этом месте установлены два ограничения (40 и 60 км/ч), и ещё один – за превышение средней скорости.



Случаи двойного (и тройного) наказания водителей за одно нарушение ПДД привлекли внимание члена рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григория Шухмана. В итоге он направил соответствующий запрос в ГИБДД. Как сообщает «Коммерсант», в ведомстве ему ответили, что в случае одновременной фиксации нарушения камерой, измеряющей моментальную скорость и входящей в состав системы, которая определяет среднюю скорость, водителя нужно привлекать к ответственности только за одно нарушение ПДД.

Наказывать водителей за превышение средней скорости начали ещё в 2013 году. Такие нарушения ловятся несколькими камерами, которые установлены на достаточно протяжённом участке дороги: система вычисляет скорость движения автомобилиста между ними и штрафует, если показатель оказывается выше по сравнению с тем, который задан «в базе». Такие комплексы дорожных камер есть не только в Подмосковье и Хабаровском крае, но и в Татарстане, Смоленской области, а также в других регионах РФ. Статистику по постановлениям за эти нарушения ПДД в ГИБДД не публикуют. Известно лишь, что в общей сложности за превышение скорости за первую половину 2020-го было выписано свыше 60 млн штрафов.



Стоит отметить, что некоторые автомобилисты, получившие штрафы за превышение средней скорости, идут в суд. Дело в том, что в нынешних ПДД и КоАП норм, касающихся превышения средней скорости, нет. Кстати, осенью прошлого года решением Верховного суда был отменён один из соответствующих штрафов, выписанный в Смоленской области.

Кроме того, в декабре 2019-го депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который запрещал наказывать водителей за превышение средней скорости, однако с тех пор о документе не слышно. Вместо этого, судя по всему, власти всё-таки могут прописать соответствующие нормы и штрафы в новую версию Кодекса об административных правонарушениях, которая сейчас находится в разработке.

