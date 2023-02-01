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  • Проехал боком: Skoda Enyaq RS установил рекорд Гиннесса по дрифту

Проехал боком: Skoda Enyaq RS установил рекорд Гиннесса по дрифту

01.02.2023 85 0 0

Одна попытка сразу пошла в зачёт сразу двух рекордов: кроссовер установил новую отметку в номинации «самый продолжительный непрерывный дрифт на льду» и в аналогичном достижении, но среди электромобилей.

Skoda рассекретила свой полностью электрический кроссовер Enyaq и его «заряженную» версию с прибавкой RS в сентябре 2020-го. В начале прошлого года семейство пополнилось аналогичными вариантами с купеобразным кузовом. По данным сайта Carsalesbase, продажи «зелёного» паркетника со стандартной крышей в Европе в прошлом году выросли: за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) клиенты купили 44 199 экземпляров (на 8% больше).

Чешская марка, входящая в состав концерна Volkswagen, сегодня рассказала о том, что «заряженный» электрический кроссовер сумел установить рекорд Гиннесса по дрифту, а точнее даже два, но при этом за одну попытку. Для проведения заезда было выбрано замёрзшее озера Стуртьярнен, которое находится в Швеции.

Чтобы провести заезд, по льду озера была проложена круговая трасса, её длина составила 188,5 метра. Во время зачётной попытки пилот Skoda Enyaq RS сумел проехать по ней боком 39 кругов. Совокупная протяжённость непрерывного заноса, которую осилил электрический кроссовер, составила 7351 метр.

Как рассказали в Шкоде, на то, чтобы проехать боком 39 кругов, пилоту понадобилось 15 минут и 58 секунд. При этом минимальная скорость составляла 31,64 км/ч, а максимальная – 48,67 км/ч. В результате кроссовер установил новый рекорд в номинации «самый продолжительный непрерывный дрифт на льду» и в аналогичном достижении, но среди электромобилей.

Чтобы усилить сцепление автомобиля со льдом, спортивный кроссовер «обули» в передние и задние шипованные шины Michelin Dackproffsen Nokian Hakkapelitta, в остальном же у рекордсмена штатное оборудование. Напомним, Skoda Enyaq RS оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача системы составляет 306 л.с.

У «заряженного» паркетника заниженная спортивная подвеска (дорожный просвет спереди уменьшен на 15 мм, сзади – на 10 мм). В состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 82 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 460 км. На разгон с места до «сотни» Enyaq RS требуется 6,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Отметим, в дальнейшем в модельной линейке Skoda появится несколько «зелёных» новинок: чешская марка до 2026 года намерена представить три электрокара. Предполагается, что первым в тройке станет кроссовер Elroq (название пока не подтверждено), следом компания, вероятно, покажет большой SUV (в его основу может лечь концепт Vision 7S), а далее ожидается компактный паркетник, «близнец» Cupra Urban Rebel. Производитель выделил на разработку этих новинок 5,6 млрд евро.

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