Проезд по участку трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» снова подорожал

Проезд по участку трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» снова подорожал

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Речь идёт об отрезке пути от МКАД до Солнечногорска. Прибавку в цене компания объяснила повышением НДС и инфляцией.
 

Новые расценки начали действовать на проезд по участку трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска. Северо-западная концессионная компания (СЗКК) ввела другие временные периоды, от которых зависит плата. Максимальное подорожание составляет 100 рублей. Настолько больше придётся заплатить водителям днём в будни при оплате поездки наличными или банковской картой. Тех, кто пользуется абонементами, изменения цен не коснулись.

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В компании объяснили подорожание увеличением НДС (с 18 до 20%) и инфляцией. Если раньше выходные включали в себя два интервала, а будни четыре (ночь и три дневных), то теперь будни и выходные поделены на ночной период (с 1:00 до 6:00) и два дневных (первый с 6:00 до 14:00 и второй — с 14:00 до 1:00). В субботу при этом действует единый дневной тариф – с 6:00 до 1:00.

При поездках из Москвы в Солнечногорск, например, в 15:00, водители раньше платили 450 рублей, теперь же размер оплаты увеличился до 550 рублей. В 18:00 поездка обходилась в 500 рублей, теперь – в 550 рублей. Также утром (до 10:00) при поездке из Солнечногорска в столицу раньше надо было платить 500 рублей, теперь же – 550 рублей.

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Почти прежними остались максимальные тарифы, действующие в пятницу вечером в сторону области. Так, чтобы добраться до Солнечногорска, понадобится 600 рублей, до Зеленограда – 450 рублей, до Шереметьево-2 – 310 рублей (больше на 10 рублей).

Однако тариф «местами» и снизился: так, поездка между Шереметьево-2 и Шереметьево-1 в будни раньше обходилась в 150 рублей, а теперь надо заплатить лишь 100 рублей. Подешевело движение из Зеленограда в будни после 14:00, а также от пересечения с трассой А-107 (или «малой бетонкой») в Шереметьево-1: с 200 до 150 рублей.

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Ещё одним изменением стала отдельная тарифная сетка для пользователей бесконтактных транспондеров. Раньше она была не нужна, так как наличие устройства предполагало 20-процентную скидку от базового тарифа, вне зависимости от участка. Теперь же размеры скидок разные: они варьируются от 9 до 50%.

В Северо-западной концессионной компании объяснили это увеличением числа пользователей транспондеров. Так, в 2017 году по трассе в сутки проезжало 13,5 тыс. машин с приборами (32% от всего трафика), а уже в 2018 году – около 18,5 тыс. (доля – 39%).

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Напомним, два года назад цены на проезд по этой трассе М-11 на участке от Москвы до Солнечногорска снизили после слов президента РФ Владимира Путина. В феврале 2016 года плата уменьшилась на 30%. С тех пор они постепенно повышались вместе с ростом трафика.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что запуск в эксплуатацию всей трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» перенесли на осень 2019 года. Ранее предполагалось, что её откроют весной текущего года. Перенос сроков связан с тем, что в ходе работ были обнаружены ценные археологические находки.

Авто и общество В России Москва М-11 платные дороги федеральные трассы
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Sanches
В компании объяснили подорожание увеличением НДС (с 18 до 20%) и инфляцией.

Если брать максимальный рост тарифа, получилось подорожание на 22%.
Если из них 2% - повышение НДС, то инфляция, выходит, 20%.
Дмитрий Анатолич-то в курсе?

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