Производитель такси LEVC готовит люксовый микроавтобус для британского рынка: фото прототипа

Название британской компании LEVC расшифровывается как «London Electric Vehicle Company». Холдинг Geely основал её в 2013 году, причём изначально это была London Taxi Company. Сейчас LEVC занимается производством plug-in гибридных таксомоторов TX, а также фургонов VN5 на их базе. Основной объём продаж машин приходится на Великобританию, но для континентальной Европы и некоторых стран Азии выпускаются леворульные версии.

На фото: LEVC L380

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в начале прошлого года в Geely решили сделать из LEVC глобальный коммерческий бренд. В рамках этого проекта в мае была представлена модульная платформа SOA, разработанная специально для этого бренда (её не получат другие марки, принадлежащие поднебесному холдингу). Она позаимствовала часть элементов у «тележки» SEA, известной, в частности, по моделям Polestar и Zeekr. Основными преимуществами платформы SOA являются низкий пол и жёсткость кузова на кручение на уровне спорткаров (41 000 Нм/градус).



На фото: LEVC Xspace

Новая «тележка» легла в основу микроавтобуса LEVC Xspace, который был рассекречен в декабре прошлого года. Согласно данным китайского минпрома, длина модели составляет 5316 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1940 мм, а расстояние между осями равно 3185 мм. Это значит, что по габаритам новый микроавтобус близок к «корейцу» Hyundai Staria и представленному ранее в Поднебесной вэну Li Mega.



Теперь в компании официально подтвердили, что микроавтобус будет представлен на британском рынке. Он получил название L380, как пояснили в компании – в честь авиалайнера Airbus A380. Снаряженная масса MPV составляет 2805 кг, полная масса – 3425 кг. Салон рассчитан на восьмерых седоков, при этом места располагаются по два в четыре ряда. Самый дальний от водителя ряд можно сложить, а третий – отрегулировать таким образом, чтобы можно было увеличить пространство для ног пассажиров.

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Ещё известно, что LEVC L380 будет предлагаться в том числе в люксовой версии с шестиместной компоновкой салона. Предполагается, что у такой новинки будет богатый список оборудований и опций, отвечающий за комфорт пассажиров. Вероятно, за покупателей он сможет побороться с Lexus LM (премьера модели, предназначенной для европейского рынка, прошла в мае прошлого года).



Официальная информация о полностью электрической «начинке» LEVC L380 появится позже. По предварительным данным, новинке могут предложить пару тяговых батарей на выбор – ёмкостью 73 или 120 кВт*ч. Во втором случае, максимальный запас хода на одной зарядке, вероятно, составит около 695 км. Не исключено, что у микроавтобуса будут версии как с одним электромотором, расположенным на передней оси, так и с двухмоторной силовой установкой. Отметим, для Китая пока заявлен только один переднеприводный вариант с 272-сильным электродвигателем.

На фото: прототип LEVC L380

Микроавтобус для Поднебесного рынка будет представлен в текущем году, затем он появится и в других странах. До дилеров в Великобритании новинка доберётся в 2026 году. Сейчас производитель опубликовал снимок первого прототипа LEVC L380, который был выпущен на заводе, расположенном в городе Иу (провинция Чжэцзян, Китай).

